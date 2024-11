Cimici verdi: i rimedi per allontanarle da casa in autunno

Le cimici verdi sono insetti molto comuni, che possono entrare facilmente nelle nostre case. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare le cimici verdi da casa nostra, tuttavia, senza nuocere loro e contribuire, così, all’equilibrio del nostro ecosistema.

Comunemente, le cimici verdi si notano nei mesi più caldi dell’anno, ma non è neppure insolito notarle tra settembre e ottobre, anche ad autunno inoltrato, quando le temperature cominciano a scendere e le cimici sono alla ricerca di un luogo sicuro in cui trovare acqua, cibo e, in generale, un riparo. Non è raro che, durante l’inverno, qualche cimice verde, nascosta in casa nostra, possa anche sbucare all’improvviso, magari durante una giornata un po’ più calda.

Fortunatamente, le cimici verdi non sono pericolose per la nostra vita o per la nostra salute, ma se vengono schiacciate accidentalmente, oppure, si sentono minacciate, emettono un odore sgradevole, come forma di difesa. Per questa ragione e perché questi insetti sono fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema, quando notiamo una o più cimici verdi in casa, faremmo meglio a non ucciderle, bensì ad allontanarle, magari con dei rimedi naturali.

Cimici verdi: come prevenirle

Condividere i propri spazi con gli insetti non è piacevole per nessuno, soprattutto quando gli insetti in questione emettono odori sgradevoli. Poiché, per i motivi accennati nel paragrafo precedente, è preferibile non uccidere le cimici verdi, una soluzione potrebbe essere quella di impedire a questi parassiti di entrare in casa nostra.

Tra i numerosi tentativi che si potrebbero fare per impedire alle cimici verdi di entrare in casa vi è quello di sigillare ogni crepa o fessura presente sulla parete, intorno alle porte o alle finestre. Le cimici verdi, infatti, sono talmente piccole e piatte che potrebbero attraversare anche il più piccolo degli spazi.

Un altro tentativo valido potrebbe essere quello di installare delle zanzariere su porte e finestre, soprattutto quando abbiamo l’abitudine di tenerle aperte per cambiare l’aria, oppure, di aprirle quando fa un po’ più caldo.

Monitorate sempre le guarnizioni di porte e finestre, così da essere certi che queste siano sempre in buone condizioni e non vi siano crepe o fessure da sigillare, magari con del silicone.

Infine, ricordate che le cimici verdi si nutrono di piante e possono causare danni importanti a colture e giardini. Fate attenzione che il vostro giardino sia sempre pulito e ordinato!

Cimici verdi: miglior rimedio naturale

Adottare degli accorgimenti per impedire alle cimici verdi di entrare in casa è importante, ma non è sempre efficace. Accade spesso, infatti, che nonostante il nostro impegno, qualche cimice verde riesca sempre a superare gli ostacoli e a nascondersi tra le nostre cose, in casa nostra. Cosa fare, allora?

Ecopest è il primo dispositivo tecnologico grazie al quale allontanare e tenere lontane le cimici verdi dalle nostre abitazioni, senza arrecare loro un danno, grazie all’emissione di ultrasuoni di bassa frequenza, con l’obiettivo di disturbare la quiete delle cimici verdi che, in questo modo, non avranno altra scelta se non quella di allontanarsi da cosa nostra, spontaneamente.

Adatto sia per l’interno che per l’esterno, Ecopest può essere posizionato in camera, in garage e, persino, nel giardino. Agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq e, quando la batteria è scarica, si ricarica facilmente grazie ad una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

