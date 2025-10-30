Cimici verdi in casa: perché la infestano e come allontanarle

Cimici verdi in casa: perché la infestano e come allontanarle

Le cimici verdi cominciano a farsi vedere in casa con l’arrivo dell’autunno. Come la maggior parte degli altri insetti, infatti, con i primi freddi, le cimici hanno bisogno di un posto sicuro dove trovare cibo e riparo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché infestano le nostre case e come allontanare con i rimedi naturali.

Cimici verdi

Le cimici verdi sono insetti comuni, piccoli quanto una moneta e molto tenaci, al punto da lasciare una scia persistente ovunque si posino. Questi insetti, infatti, quando vengono schiacciati o si sentono minacciati, emanano un odore pungente, che può durare anche delle ore.

Al contrario delle blatte o delle formiche, le cimici verdi non cercano il nostro cibo, ma nutrendosi di linfa vegetale danneggiano le nostre piante e i nostri frutti. Sfortunatamente, allontanare definitivamente da casa nostra può risultare difficile, nonostante l’impegno che possiamo metterci, anche perché, pur potendo volare, preferiscono spostarsi lentamente, il che le rende difficili da catturare.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, cosa implica la presenza delle cimici verdi nelle nostre case e come sbarazzarcene definitivamente con i rimedi naturali.

Cimici verdi: consigli

Generalmente, le cimici verdi iniziano ad apparire in casa nostra con l’arrivo dell’autunno. Se ne hai già qualcuna in casa, non devi temere. L’importante è non schiacciarla ma, al limite, raccoglierla in un sacchetto di plastica e liberarla all’aperto. In ogni caso, esistono modi diversi per allontanare le cimici verdi che sono entrate in casa nostra, ma la prevenzione resta la nostra unica e vera arma di difesa.

L’estate è la stagione perfetta per contrastare l’arrivo delle cimici verdi. Tuttavia, sebbene sia passato già qualche mese dalla sua fine, siamo ancora in tempo per intervenire.

Prima di tutto, ispeziona ogni angolo della casa alla ricerca di crepe e fessure intorno a finestre, porte e prese d’aria e controlla che le zanzariere non abbiano buchi.

Infine, mantieni la tua casa sempre pulita e ordinata. Sebbene la sua trascuratezza non implichi l’arrivo delle cimici verdi, prendersene cura è importante sia per una questione di igiene che di sicurezza personale.

Cimici verdi: miglior rimedio naturale

A volte, nonostante le buone intenzioni e la messa in pratica delle strategie adatte per allontanare le cimici verdi dalle nostre case, può succedere che queste la infestino comunque. Cosa fare in questo caso?

Ecopest è il primo rimedio naturale sul quale fare affidamento per allontanare e tenere lontane le cimici verdi dalle nostre abitazioni. Si tratta di un dispositivo tecnologico che, attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza, disturba le quiete delle cimici che, a questo punto, non avranno altra scelta se non quella di lasciare la nostra casa di loro iniziativa.

Adatto ad un uso sia interno che esterno, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione di 250 mq. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere il dispositivo in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, la si può ricaricare attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, direttamente dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.