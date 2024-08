Una violenta esplosione si è verificata su una nave portacontainer nel porto cinese di Ningbo-Zhousha nella giornata di ieri, giovedì 8 agosto.

Cina: forte esplosione su una nave portacontainer

Una violenta esplosione si è verificata su una nave portacontainer nel porto cinese di Ningbo-Zhousha, nella provincia orientale dello Zhejiang. Nel video diffuso dall’agenzia di stato China News Network, si vede il momento dello scoppio seguito da un’enorme palla di fuoco. L’onda d’urto è stata fortissima, tanto da essere stata avvertita in vari uffici vicino al terminal. Il tetto di una mensa aziendale è crollato e in seguito all’esplosione un denso fumo nero si è alzato dalla parte anteriore della stiva dell’imbarcazione.

Esplosione su una nave in Cina: indagini in corso

Secondo i media, la nave è stata identificata come YM Mobility, di proprietà della Yang Ming Marine Transport. Battente bandiera liberiana, era ormeggiata al terminal Beilun Phase III e trasportava merci pericolose, ovvero una tipologia di perossido organico, sostanza chimica reattiva, come riferito su Weibo. Secondo il notiziario statale Qilu Evening News l’equipaggio e i lavoratori del porto sono rimasti illesi. I funzionari locali stanno indagando sull’incidente. Per il momento non sono stati segnalati feriti e le persone nella zona vicina sono state evacuate.