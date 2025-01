L’indiscrezione, riportata nelle ultime ore da Bloomberg, avrebbe dell’incredibile: la Cina starebbe valutando la vendita delle attività americane di TikTok negli Usa per evitare che il Paese vieti l’utilizzo della piattaforma. A beneficiarne sarebbe Elon Musk. Il magnate potrebbe, dunque, mettere le mani anche su questo social, dopo aver acquisito pochi mei fa Twitter, tramutandolo in X.

Cina, si valuta vendita attività Usa di TikTok a Musk

In queste settimane, come sappiamo, la Corte Suprema degli Stati Uniti deve decidere se confermare o meno una legge che chiede alla società cinese ByteDance di cedere le attività statunitensi di TikTok entro il 19 gennaio. Bloomberg News sgancia la bomba: i cinesi sarebbero pronti a cedere le loro attività negli Usa ad Elon Musk, evitando così il blocco della piattaforma in America. Per il momento, si tratta ancora solo di una suggestione, ma che sembra diventare sempre più reale con il passare delle ore. In qualsiasi caso, spiega l’organo di informazione, la Cina ha già deciso che TikTok rimarrà di proprietà della società madre ByteDance, basata a Pechino.