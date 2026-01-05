Cina: Xi, 'mondo turbolento, Seul faccia scelte giuste'

Pechino, 5 gen. (Adnkronos/Afp) - il presidente cinese Xi Jinping ha invitato il suo omologo sudcoreano Lee Jae Myung a unirsi a Pechino nel compiere "le giuste scelte strategiche" in un mondo che "sta diventando sempre più complesso e turbolento", hanno riferito i media s...

Pechino, 5 gen. (Adnkronos/Afp) – il presidente cinese Xi Jinping ha invitato il suo omologo sudcoreano Lee Jae Myung a unirsi a Pechino nel compiere "le giuste scelte strategiche" in un mondo che "sta diventando sempre più complesso e turbolento", hanno riferito i media statali. Lee è il primo leader sudcoreano a visitare la capitale cinese in sei anni e il suo incontro con Xi è avvenuto il giorno dopo che la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici nel Mar del Giappone e dopo il raid degli Stati Uniti in Venezuela, che ha deposto il presidente venezuelano Nicolas Maduro: un attacco condannato da Pechino e Pyongyang.

Durante i colloqui, Xi ha avvertito che "il mondo sta attraversando cambiamenti accelerati mai visti in un secolo e la situazione internazionale sta diventando più complessa e turbolenta", ha riferito l'agenzia di stampa statale Xinhua. Pechino e Seul "hanno importanti responsabilità" nel mantenere la pace nella regione, ha affermato Xi, sottolineando che le parti "hanno ampi interessi comuni". "Dovrebbero schierarsi fermamente dalla parte giusta della storia e fare le giuste scelte strategiche", ha aggiunto.

Durante l'incontro, il leader sudcoreano ha affermato di voler aprire una "nuova fase" nelle relazioni, "basata sulla fiducia" tra lui e Xi e ha promesso di "cercare insieme alternative praticabili per la pace nella penisola coreana".