Cinema: Cangiano (FdI), 'non ha bisogno scontro ideologico, parole Germano non aiutano'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Ancora una volta l’attore Elio Germano, ieri sera a Report, ha scelto di attaccare il Governo Meloni con toni divisivi e inutilmente conflittuali. Questa continua ricerca dello scontro politico non fa bene al cinema italiano, non fa bene agli operatori del settore e non aiuta nessuno, soprattutto in un momento in cui, con il dialogo e con il confronto, si sta lavorando seriamente per ricucire e superare incomprensioni del passato.

Il Governo sta lavorando per rafforzare stabilmente il sistema industriale del cinema, non per alimentare una guerra ideologica". Così Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d'Italia in commissione Cultura.

"E chi opera responsabilmente sa che oggi la priorità è garantire strumenti certi, crescita reale, tutela del lavoro e competitività internazionale del settore audiovisivo italiano. La verità è che a Germano interessa più alimentare lo scontro politico che contribuire a migliorare il sistema. Il cinema italiano merita rispetto, responsabilità e costruzione. Non chi prova a gettare tutto in caciara per motivazioni puramente politiche. Il Paese vuole sintesi, non rottura permanente. E chi ha veramente a cuore il cinema lo sa: serve stabilità, serietà e una visione condivisa per far crescere l’intero comparto", conclude.