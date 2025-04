Cinema, Luca Zingaretti: "Discreto esercizio per un regista condensare in uno spot tanti contenuti"

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “Cimentarsi in questa esperienza è stato molto interessante, soprattutto perché mi è stata data una grande libertà, tutto quello che ho fatto è stato sempre approvato con una grande apertura. Condensare in uno spot di un minuto tant...

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Cimentarsi in questa esperienza è stato molto interessante, soprattutto perché mi è stata data una grande libertà, tutto quello che ho fatto è stato sempre approvato con una grande apertura. Condensare in uno spot di un minuto tanti contenuti significa soppesarli bene, per un regista è anche un discreto esercizio". Queste le parole dell'attore e regista Luca Zingaretti che ha ricevuto un Premio Speciale in occasione della terza serata del Premio Film Impresa presso la Casa del Cinema di Roma.

Per quanto riguarda il cortometraggio Noi che veniamo da lontano, realizzato per la filiera delle costruzioni, spiega che “il passato sappiamo com'è, il futuro non sappiamo ancora rappresentarselo perché c'è un mondo che cambia con una velocità a cui non siamo abituati nemmeno noi. Il settore delle costruzioni italiane mi sembra che tenga il passo molto bene perché ancora oggi è considerato un'eccellenza grazie alla tecnologia che usa, alla formazione che ha, alle scuole che hanno sul territorio, insomma mi sembra una sfida che noi italiani possiamo sostenere tranquillamente e vincere".