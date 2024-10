Ciprani (Polizia Stato): "Per noi centrali prevenzione e informazione cancro seno"

Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - "Per la Polizia di Stato la prevenzione ha un'importanza centrale, come del resto la corretta informazione rivolta al personale. In questa occasione abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere nell'iniziativa le classi più giovani, così da r...

Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) – "Per la Polizia di Stato la prevenzione ha un'importanza centrale, come del resto la corretta informazione rivolta al personale. In questa occasione abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere nell'iniziativa le classi più giovani, così da rafforzarne la consapevolezza in merito ai successivi percorsi di prevenzione. Nel percorso sono fondamentali la visita clinica con esami quali la mammografia e l'ecografia, che vanno ripetuti con cadenza regolare nel tempo affinché lo screening abbia la massima efficacia nella lotta alle neoplasie". Lo ha detto Fabrizio Ciprani, direttore centrale Sanità Polizia di Stato, durante la presentazione, oggi a Roma presso il ministero della Salute, dei risultati della campagna 'Care for Caring – Ambasciatrici della prevenzione', il progetto di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione del tumore al seno rivolto alle donne in forza alla Polizia di Stato.