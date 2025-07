Cittadinanza: Bonelli-Fratoianni, 'basta promesse a vuoto, Avs pronta a confronto'**

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Anche un anno fa il Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani avanzò la proposta di aprire una discussione in Parlamento per arrivare all’approvazione di una legge sullo Ius Scholae. Tuttavia, di fronte ai ripetuti no della Lega e di Fratelli d’I...

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – "Anche un anno fa il Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani avanzò la proposta di aprire una discussione in Parlamento per arrivare all’approvazione di una legge sullo Ius Scholae. Tuttavia, di fronte ai ripetuti no della Lega e di Fratelli d’Italia, si ritirò rapidamente, trasformando l’iniziativa in un generico dibattito estivo sui giornali.

Se questa volta ci sarà una proposta di legge concreta che arriverà effettivamente in Parlamento, Alleanza Verdi e Sinistra è pronta a confrontarsi nel merito, con l’obiettivo chiaro di allargare i diritti a chi vive, studia e lavora in Italia senza esserne cittadino. È una questione di civiltà e giustizia". Lo scrivono in una nota Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra