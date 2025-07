Cittadinanza: Conte, 'se Fi conseguente, noi non aspettiamo altro'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Speriamo che "non sia una chiacchiera estiva come avvenne l'anno scorso durante la calura agostana. Noi non aspettiamo altro". Lo dice Giuseppe Conte ai cronisti alla Camera a proposito dell'apertura di Forza Italia alle opposizioni sullo Ius Scholae. &...

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Speriamo che "non sia una chiacchiera estiva come avvenne l'anno scorso durante la calura agostana. Noi non aspettiamo altro". Lo dice Giuseppe Conte ai cronisti alla Camera a proposito dell'apertura di Forza Italia alle opposizioni sullo Ius Scholae.

"Come Movimento 5 Stelle, se ci parlate di Ius Scholae, è la nostra battaglia di anni e anni, su cui non abbiamo mai trovato la possibilità di confrontarci in Parlamento in modo concreto.

Quindi se davvero Forza Italia è conseguente… ci riempie il cuore. Noi non aspettiamo altro. Anzi, direi che la questione così importante che potremmo pure rinunciare un po' di ferie per ritrovarci qui e farlo subito. Non rinviamo, facciamolo subito".