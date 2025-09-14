Cittadinanza: Magi, 'sia punto programma coalizione progressista'

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Dobbiamo utilizzare la forza del referendum cittadinanza per ottenere che sul tavolo programmatico della coalizione progressista ci sia con chiarezza il tema di una riforma della cittadinanza. Oggi c’è una legge a prima firma della deputata Pd Bakkali: a me va benissimo, dovremmo imporre già oggi l’inizio della discussione parlamentare come forze di opposizione.

Se tutte lo volessero, ci riusciremmo. Perché non possiamo aspettare di avere la maggioranza, ma dobbiamo iniziare da ora a parlare alla testa e ai cuori delle persone”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo al Festival della Partecipazione in corso a Bologna.