Cittadinanza: riformisti Pd a Fi, 'bene apertura, ora si passi da parole a fatti'**

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Da Giorgio Gori a Filippo Sensi, i riformisti Pd guardano con attenzione all'apertura di Forza Italia sullo Ius Scholae. Si è fatto avanti il portavoce azzurro, Raffaele Nevi. "Pronti a votare" la legge con i dem, ha detto a Repubblica. Una disponibilità raccolta dall'area riformista. "L'apertura di Forza Italia sullo Ius Scholae è una possibilità che va verificata ed esperita, non lasciata cadere.

Mi auguro che dal Pd e dalle forze di opposizione, così come da quelle di maggioranza piu' consapevoli, possa venire attenzione e dialogo. I diritti prima di tutto", osserva il senatore Filippo Sensi.

Per l'eurodeputato Giorgio Gori "l’apertura di Forza Italia sullo Ius Scholae, se perseguita con concretezza, rappresenta un positivo passo avanti, che merita l’avvio di un confronto libero e costruttivo. Abbiamo bisogno di una società più giusta, inclusiva e coesa". Ed ancora Simona Malpezzi: "Bene le aperture di Fi in tema di cittadinanza. Le proposte in Parlamento ci sono. Ripartiamo provando a dare una possibilità a quelle bambine e a quei bambini che sono a scuola con i nostri figli e le nostre figlie? Approviamo insieme una legge doverosa di civiltà politica".

Intervengono anche Lia Quartapelle e Marianna Madia. "Ottima notizia l'apertura di Forza Italia sullo Ius Scholae. Ora però si passi dalle parole e ai fatti – sottolinea Madia-. Tanti italiani nella sostanza aspettano solo il riconoscimento formale di questo diritto dovuto. Si restituisca così anche la giusta centralità al Parlamento". Per Quartapelle "è il momento di verificare se Fi fa sul serio per dare finalmente la cittadinanza ai bambini che studiano nelle nostre scuole. Per far progredire l'agenda dei diritti serve la capacita' di guardare in modo comune al futuro dell'Italia".