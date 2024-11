Claudia Conte: un successo la Charity Dinner di AISM a Milano

Roma, 15 nov. (askanews) – Si è tenuta presso Le Officine del Volo di Milano la Charity Dinner di AISM, una serata all’insegna della solidarietà e della sensibilizzazione, dedicata alla raccolta fondi per finanziare progetti di ricerca sulla sclerosi multipla e patologie correlate e sostenere servizi e attività per migliorare la qualità della vita delle persone con SM sul territorio milanese.

L’evento ha riunito aziende, personalità dello spettacolo, volontari e sostenitori di AISM, tutti uniti da un obiettivo comune: sostenere la ricerca per migliorare la vita delle oltre 140.000 persone con SM in Italia.

La serata, condotta dall’Ambasciatrice di Pace e Solidarietà Claudia Conte, ha offerto momenti di intrattenimento e grande emozione, arricchiti dalle performance musicali di Roberto Vecchioni e Iva Zanicchi, che hanno donato al pubblico brani di grande intensità.

Numerosi gli ospiti d’onore, tra cui le madrine di AISM, l’ attrice e scrittrice Antonella Ferrari e Caterina Caselli, oltre a testimonial come, la fotografa internazionale Annalisa Flori, la speaker radiofonica Sabrina Ganzer e il giornalista e scrittore Carmelo Abbate. La serata è stata anche l’occasione per riconoscere e premiare il valore e l’impegno decennale con AISM di Chef Alessandro Borghese – volto e immagine della campagna nazionale La Mela di AISM già dal 2014 – che ha arricchito la serata regalando un’esperienza gastronomica indimenticabile.

Fondi raccolti per la ricerca e l’assistenza delle persone con SM Grazie alla generosità degli ospiti e a una ricca lotteria, sono stati raccolti circa 150.000 Euro, destinati a sostenere progetti di ricerca scientifica e a migliorare i servizi di assistenza per le persone con sclerosi multipla presenti sul territorio.

In particolare, i fondi raccolti saranno utilizzati per supportare i progetti sulle forme progressive della malattia, le più gravi e per le quali attualmente non esistono trattamenti efficaci. In Italia, circa 26.000 persone sono colpite da queste forme gravi di sclerosi multipla.

Ricerca e sensibilizzazione: un binomio vincente Durante la serata, i Presidenti di AISM Nazionale, della sezione Provinciale AISM Milano e della Fondazione FISM, Francesco Vacca, Vittorio Borgia e Mario Alberto Battaglia, hanno sottolineato quanto sia essenziale continuare a investire nella ricerca scientifica per rispondere alle esigenze delle persone colpite dalla sclerosi multipla. “Ogni contributo è fondamentale per sostenere questa causa e per promuovere una migliore comprensione della malattia” hanno dichiarato, evidenziando che sono 188 i progetti in corso, nel periodo 2022 – 2024, sostenuti da FISM (84 per bloccare la SM, 74 per ristabilire la funzione, 23 per la prevenzione primaria e 7 per potenziare le infrastrutture di ricerca) per un investimento complessivo di oltre 56 milioni di euro. A questi si aggiungono altri 5 milioni di Euro stanziati attraverso il finanziamento del bando FISM 2024 e ottenuti in gran parte grazie al contributo del 5xmille dei cittadini.

Un impegno corale per un futuro senza sclerosi multipla La Charity Dinner è stata una vera e propria celebrazione della solidarietà, con la partecipazione attiva di aziende, personalità dello spettacolo, volontari e sostenitori che hanno sostenuto con entusiasmo l’evento.

Una serata resa possibile con la sponsorizzazione non condizionante di Alexion, AstraZeneca Rare Disease, Bonifanti S.p.A., Grondona S.p.A, Merck Italia, AGN ENERGIA, Biogen, FCF, Intesa Sanpaolo, Roche S.p.A, Sandoz S.p.A, STAFF S.P.A Agenzia per il Lavoro, Vigo Gerolamo srl e grazie anche al sostegno di Amplifon, AXPO ITALIA, GXO, Novartis Italia, Sorgenia, TBWAItalia agenzia di comunicazione, Assetroma Fundraising Solutions, Auditel, Being, C&D Milano, Dejavù, Koniqa, Pozzoni S.p.A., RbyC – Refink powered by Consilia.