Nel corso delle sue due settimane all’interno della casa del Grande Fratello, Clayton Norcross ha guadagnato il favore sia del pubblico che dei suoi compagni di avventura. Pur avendo alcune difficoltà linguistiche, l’attore di Beautiful ha creato ottimi legami con gli altri concorrenti e ha navigato il reality senza significativi problemi. Tuttavia, la scorsa notte, si sono verificati alcuni eventi controversi che lo hanno coinvolto, in particolare durante il party Giefferton, ispirato alla serie Bridgerton, dove si è lasciato andare un po’ troppo.

Clayton Norcross: il commento infelice e il gesto bizzarro in diretta.

Dopo una serata di festeggiamenti, i concorrenti si sono trasferiti in giardino per conversare, ma a un certo punto Shaila Gatta ha suscitato l’attenzione degli spettatori di Mediaset Extra, esclamando: “Ma davvero ha detto così? A chi? Clayton ha perso la testa? Ha usato il termine ‘tr**a’. È una brutta offesa”. Anche Javier Martinez ha preso la parola, commentando: “La parola usata non era appropriata, un po’ fuori luogo. Assolutamente”.

Diversi telespettatori hanno criticato l’attore settantenne, mentre altri hanno cercato di giustificarlo: “Stava solo scherzando, non conosce bene l’italiano”. “Si era lasciato trasportare, era un gioco, poi lui non parla perfettamente”. “Ma è ubriaco? A questo punto sembra un po’ confuso”.

In aggiunta, Clayton Norcross si è trovato nuovamente al centro di una controversia a causa di un gesto poco chiaro. Intorno a mezzanotte, mentre i concorrenti erano riuniti nel salone per divertirsi, l’ex attore di Beautiful, tra un gioco e l’altro, ha sollevato il braccio destro esibendo un saluto particolare. Javier Martinez, preoccupato, è subito intervenuto per fermarlo, esclamando: “No, non farlo, quel gesto no”.

Dal mio punto di vista, non ritengo che quel segnale fosse un richiamo al noto saluto nazista (forse imitava qualcos’altro?), ma è comprensibile che Javier abbia deciso di avvertirlo di evitarlo.