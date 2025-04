Clima: Mattarella, 'da Gb e Italia capacità di leadership per contrastare mutamenti'

Clima: Mattarella, 'da Gb e Italia capacità di leadership per con...

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – "Pace e sicurezza sono obiettivi complessi e impegnativi e riguardano l’obiettivo di lasciare alle giovani generazioni un mondo migliore di quello odierno, combattendo la povertà, promuovendo un futuro più sostenibile, proteggendo l’ambiente e contrastando le minacce derivanti dal cambiamento climatico. Regno Unito e Italia hanno dimostrato capacità di leadership globale nella lotta ai mutamenti climatici". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del Pranzo di Stato offerto al Quirinale al re Carlo III e alla regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

"In particolare, la Cop 26, organizzata nel Regno Unito, congiuntamente nel 2021, ha testimoniato -ha ricordato il Capo dello Stato- la nostra disposizione a lavorare insieme per obiettivi comuni e per trovare soluzioni globali alle sfide dei nostri tempi, partendo dalla concreta opera di tutela del nostro ambiente".

"L’azione di advocacy quotidiana che Vostra Maestà mette in campo è fonte di ispirazione per molti, e anche il Quirinale, soprattutto attraverso le attività della Tenuta Presidenziale di Castelporziano, è orgoglioso -ha concluso Mattarella- di contribuire alla preservazione dell’ecosistema del Mediterraneo".