Clough ottiene contratto da €116 milioni per la centrale a gas Kwinana: Webuild conferma il suo ruolo

Clough, controllata di Webuild, ha firmato un contratto da €116 milioni per progettare e costruire la centrale a gas Kwinana K2 da 220 MW, con oltre 200 posti di lavoro previsti

Milano, 31 marzo 2026. Webuild consolida la sua presenza in Australia attraverso la controllata locale Clough, che si è aggiudicata un contratto da €116 milioni per la progettazione e la costruzione della Kwinana Gas Power Generation 2 (K2). Il progetto prevede una centrale a ciclo aperto da 220 MW destinata a entrare in funzione per rispondere ai picchi di domanda elettrica e a sostenere il processo di decarbonizzazione del sistema energetico del Western Australia. Questa commessa si inserisce in una strategia più ampia che vede il gruppo impegnato in grandi opere energetiche e infrastrutturali nel Paese.

La scelta di realizzare l’impianto accanto alla Kwinana Swift Power Station, già sviluppata con il contributo di Clough, permette di sfruttare vantaggi logistici e impiantistici e di ridurre le necessità di connessione alla rete. La centrale utilizzerà una configurazione OCGT, ovvero open cycle gas turbine, pensata per attivarsi rapidamente nei momenti di maggior bisogno di energia, offrendo flessibilità al sistema elettrico, soprattutto durante il progressivo ritiro delle centrali a carbone pianificato nella regione.

Il progetto e i numeri

La commessa, interamente affidata a Clough per un valore di €116 milioni, riguarda la fase di progettazione e costruzione della Kwinana Gas Power Generation 2 (K2) per conto di AGL Energy. L’impianto da 220 MW è pensato come riserva di capacità per i momenti di picco e per garantire la stabilità della rete in una fase di forte transizione. La soluzione scelta, una OCGT, privilegia rapidità di risposta e semplicità impiantistica rispetto a configurazioni più complesse, rendendola coerente con l’obiettivo di assicurare capacità disponibile quando le fonti rinnovabili intermittent non sono sufficienti.

Posizione e tecnologia

Localizzata a circa 40 chilometri a sud di Perth, l’area di Kwinana è già un polo energetico con infrastrutture consolidate, caratteristica che favorisce l’implementazione del progetto e la riduzione di impatti logistici. L’adozione di OCGT comporta specifiche scelte ingegneristiche: turbine a combustione aperta, avviamento rapido e minori esigenze di sistema di raffreddamento rispetto alle soluzioni a ciclo combinato. In questo contesto, OCGT indica una tecnologia orientata alla flessibilità e alla disponibilità immediata, piuttosto che all’efficienza massima in condizioni di carico continuo.

Impatto sulla filiera e occupazione

La realizzazione di K2 genererà un impatto diretto sull’economia locale con oltre 200 posti di lavoro stimati, contribuendo alla valorizzazione delle competenze regionali e allo sviluppo di una filiera industriale più solida e inclusiva. L’affidamento a una controllata storica come Clough favorisce l’impiego di fornitori locali e la trasmissione di know-how. Inoltre, il progetto si inserisce in una logica di transizione che richiede soluzioni ponte per garantire sicurezza energetica mentre cresce la capacità da fonti rinnovabili.

Sinergie con impianti esistenti

Realizzare K2 nelle immediate vicinanze della Kwinana Swift Power Station consente di ridurre le opere di connessione e di sfruttare impianti e servizi già presenti, abbassando tempi e costi di integrazione. Questa strategia crea sinergie impiantistiche, logistico-operazionali e amministrative: dalla condivisione di infrastrutture per il collegamento alla rete fino all’ottimizzazione dei processi di approvvigionamento e gestione dei rifiuti. Il vantaggio è duplice: maggiore efficienza realizzativa e minore impatto ambientale durante la fase di costruzione.

Il ruolo strategico di Webuild in Australia

La nuova commessa conferma la capacità di Webuild di combinare la conoscenza territoriale centenaria di Clough con la dimensione internazionale del gruppo, gestendo progetti di elevata complessità come Snowy 2.0 e infrastrutture urbane di rilievo. L’Australia rappresenta il primo mercato estero per il gruppo in termini di ricavi, con iniziative che spaziano dal trasporto pubblico, come il North East Link a Melbourne, a strutture sanitarie come il New Women’s and Babies Hospital di Perth. Progetti come K2 sono parte di una strategia che coniuga sviluppo infrastrutturale e transizione energetica.