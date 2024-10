Colapesce e Dimartino prendono una pausa per riflettere e riconquistare la loro creatività, dopo il successo di "Musica leggerissima". Nuovi progetti in arrivo!

È ufficiale: i due artisti siciliani Colapesce e Dimartino, che hanno catturato l’attenzione del pubblico con il loro stile unico e il celebre brano “Musica leggerissima”, hanno deciso di prendersi un periodo di pausa. La notizia, anticipata da La Repubblica, è stata confermata da Colapesce in un’intervista a Vanity Fair. «Abbiamo bisogno di un momento di riflessione, per capire come affrontare le future canzoni», ha spiegato, evidenziando l’importanza di riconquistare il proprio spazio creativo e personale.

Dall’inizio del 2021, i due non avevano mai interrotto le loro attività, esibendosi in numerosi concerti e lavorando senza sosta, e adesso sentono la necessità di un respiro. «Avremmo potuto proseguire in eterno, ma non ci interessa questo approccio», ha detto Colapesce, sottolineando l’urgenza di tornare a vivere e comporre in modo genuino.

La loro carriera, avviata con successi nella musica indie, ha preso una piega significativa con la vittoria al Festival di Sanremo nel marzo 2021 con “Musica leggerissima”, un evento che ha segnato un’importante svolta. I due artisti si sono distinti nel panorama musicale italiano per la loro capacità di affrontare temi profondi e contemporanei, mantenendo sempre un tono delicato e ironico.

Il futuro di Colapesce

Guardando al futuro, Colapesce sta già lavorando alla colonna sonora del film “Iddu – L’ultimo padrino”, un progetto che esplora la complessità della mafia siciliana con una narrazione innovativa e fresca.

Le nuove esperienze di Dimartino

Dimartino, da parte sua, ha espresso il desiderio di avventurarsi in nuove esperienze artistiche, pur mantenendo vivo il legame con la sua collaborazione con Colapesce.