Colombia, quattro bambini ritrovati vivi dopo 40 giorni nella giungla

Roma, 10 giu. (askanews) – Miracolo in Colombia. Quattro bambini sono stati ritrovati vivi dopo aver trascorso sei settimane nella giungla amazzonica colombiana dopo un incidente aereo. I fratellini, di uno, quattro, nove e 13 anni ce l’hanno fatta da soli per 40 giorni dopo che l’aereo leggero su cui viaggiavano è caduto lo scorso primo maggio. La madre, il pilota e un leader indigeno che viaggiava con loro non sono sopravvissuti allo schianto.

L’esercito colombiano non aveva trovato tracce dei bambini quando aveva recuperato la carcassa del velivolo. Per giorni li hanno cercati nel Sud-est del Paese.

“Ringrazio Dio prima di tutto per averci creduto, per averci ascoltato, per averci amato – dice il nonno dei bambini, Fidencio Valencia – ringrazio il presidente della Repubblica Petro, perché sono stato io a parlare direttamente con lui. Mi ha ascoltato, si è preso cura di me, non mi ha detto che non era possibile, ha accettato di continuare a cercarli”.

Sono tornati a casa su un volo militare. Sono in buone condizioni, solo un po’ disidratati e coperti di punture di insetti.