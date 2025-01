Per questo motivo, in italiano vengono chiamati “fondi di investimento negoziati in borsa”. La loro principale caratteristica è che, a differenza dei fondi tradizionali, possono essere acquistati e venduti come normali azioni, e in Italia godono dello stesso trattamento fiscale.

Uno dei principali vantaggi degli ETF è che hanno una gestione più economica ed efficiente rispetto ai fondi comuni d’investimento tradizionali. Inoltre, offrono un’ampia gamma di opzioni, permettendo di accedere a mercati, settori, strategie e asset class molto diversificati.

In questo articolo vedremo come costruire un portafoglio ETF, partendo dalle strategie di indicizzazione passiva fino ad arrivare a metodologie più dinamiche per il breve e medio termine.

Tuttavia, è importante sottolineare che i portafogli presentati qui sono solo esempi generici e non sono progettati su misura per le esigenze e gli obiettivi specifici di ogni investitore. In altre parole, questi portafogli servono solo come riferimento e non devono essere interpretati come strategie definitive da seguire alla lettera.

Come strutturare un portafoglio ETF?

Molti investitori vorrebbero includere titoli come NVDA nel proprio portafoglio o selezionare un ETF che abbia sovraperformato l’S&P 500 negli ultimi mesi. Tuttavia, concentrarsi prima sulla performance e solo successivamente sulla gestione del rischio può portare a portafogli difficili da sostenere in fasi di mercato avverse. È preferibile adottare un approccio più equilibrato, scegliendo investimenti con rendimenti più contenuti ma con una maggiore stabilità nel lungo termine.

Per costruire un portafoglio solido, è necessario considerare i seguenti elementi:

Tolleranza al rischio e volatilità

Anche se spesso vengono confusi, il rischio e la volatilità sono due concetti distinti. La volatilità rappresenta le fluttuazioni dei prezzi nel breve periodo, mentre il rischio riguarda la possibilità di subire perdite permanenti o di non avere abbastanza tempo per recuperare i ribassi. Definire correttamente il proprio profilo aiuta a bilanciare il portafoglio tra azioni e obbligazioni.

Orizzonte temporale

È fondamentale determinare il periodo in cui possiamo lasciare il capitale investito senza doverlo ritirare. Conoscere la nostra propensione al rischio ci aiuterà a stabilire quanto tempo possiamo rimanere esposti ai mercati.

Obiettivi di investimento

Investire senza un obiettivo chiaro può portare a scelte impulsive. Dobbiamo stabilire se il capitale sarà destinato alla pensione, all’educazione dei figli, all’acquisto di una casa o ad altri scopi. Questo ci permetterà di stimare la cifra necessaria e il rendimento medio atteso da ottenere nel periodo prefissato.

Scelta della strategia

Una volta definiti i parametri precedenti, è il momento di individuare la strategia più adatta. La più diffusa è l’indicizzazione passiva, che può essere declinata in diversi modi in base alle caratteristiche dell’investitore. Ci sono poi strategie più attive e dinamiche, come la rotazione settoriale o il momentum, che possono essere adottate per un’operatività a breve e medio termine.

Dove comprare gli ETF?

Oltre a decidere quali ETF acquistare, è fondamentale scegliere un broker regolamentato per investire in sicurezza.

trovi un articolo dedicato ai migliori broker online, che può aiutarti nella selezione.

Vantaggi e svantaggi di un portafoglio ETF

Gli ETF offrono numerosi benefici, tra cui la diversificazione e i bassi costi di gestione. Vediamo i principali:

Vantaggi

Commissioni ridotte : gli ETF hanno costi medi di gestione più bassi rispetto ai fondi comuni. Gli ETF indicizzati hanno mediamente un TER dello 0,17% , contro lo 0,25% dei fondi a gestione passiva.

: gli ETF hanno costi medi di gestione più bassi rispetto ai fondi comuni. Gli ETF indicizzati hanno mediamente un TER dello , contro lo dei fondi a gestione passiva. Flessibilità di negoziazione: possono essere acquistati o venduti in qualsiasi momento durante l’orario di mercato, a differenza dei fondi comuni, che vengono negoziati solo una volta al giorno e il cui valore patrimoniale netto è noto solo a fine giornata.

Svantaggi

Effetti fiscali sulle transazioni : ogni vendita di ETF con guadagno genera un evento fiscale, mentre i fondi comuni permettono lo switch tra comparti senza impatti fiscali immediati .

: ogni vendita di ETF con guadagno genera un evento fiscale, mentre i fondi comuni permettono lo . Sovrabbondanza di scelta: in Europa ci sono quasi 2.000 ETF quotati, il che può rendere difficile la selezione e aumentare il rischio che alcuni strumenti vengano delistati.

Criteri per scegliere un portafoglio ETF

La strategia d’investimento determina quali ETF inserire nel portafoglio. Nel caso di portafogli indicizzati, è opportuno selezionare strumenti che replichino indici ampi e diversificati, con esposizione a più settori e aree geografiche.

Un’altra scelta importante riguarda gli ETF ad accumulazione, che reinvestono automaticamente i dividendi, aumentando il potere dell’interesse composto nel lungo termine.

Nei portafogli a breve e medio termine, invece, i criteri di selezione dipendono dalla strategia scelta: si possono analizzare correlazioni tra asset, livelli di volatilità e segnali di momentum.

Esempi di portafogli ETF

�� Portafoglio indicizzato (asset allocation tradizionale)

60% MSCI World ETF

40% ETF obbligazionario

�� Portafoglio Buy & Hold

25% ETF settore Healthcare

25% ETF dividendi

25% ETF tematici

25% ETF obbligazionario a breve termine

�� Strategia Core-Satellite

Core (nucleo del portafoglio) : ETF su indici globali consolidati (min. 50%)

: ETF su indici globali consolidati (min. 50%) Satellite: ETF settoriali o tematici con maggiore rischio (10-30%)

Come bilanciare un portafoglio ETF?

Per ridurre la volatilità e il rischio complessivo del portafoglio, è cruciale trovare un equilibrio tra azioni (RV) e obbligazioni (RF). Un metodo efficace è utilizzare un mix ben ponderato tra queste due asset class senza ricorrere a strumenti eccessivamente complessi.

Chi desidera meno volatilità può aumentare la quota di obbligazioni, mentre chi cerca più rendimento dovrà accettare una maggiore esposizione ai mercati azionari.

Un errore comune è ignorare gli impatti fiscali e i costi di ribilanciamento. Rivedere periodicamente le proporzioni del portafoglio e adeguarlo agli obiettivi di lungo termine è essenziale per mantenerlo in linea con la strategia iniziale.

Ribilanciamento e ottimizzazione del portafoglio ETF

Il ribilanciamento consiste nel riportare il portafoglio alla sua composizione iniziale, evitando che le variazioni di mercato alterino il profilo di rischio.

Ad esempio, se le azioni crescono più delle obbligazioni, il peso dell’azionario aumenterà, esponendo l’investitore a un rischio maggiore del previsto. In questo caso, si dovrà vendere una parte delle azioni e acquistare obbligazioni per riequilibrare il portafoglio.

Il ribilanciamento aiuta a mantenere sotto controllo la volatilità e ad approfittare dei momenti di panico sui mercati per comprare a prezzi più bassi.

Conclusione

Costruire un portafoglio ETF bilanciato richiede una chiara definizione di rischio, obiettivi e orizzonte temporale. Le strategie possono variare, ma l’importante è rimanere coerenti e adottare un metodo che si adatti alla propria tolleranza al rischio.

Seguire una disciplina d’investimento ed effettuare ribilanciamenti periodici può fare la differenza tra un portafoglio solido e uno destinato a fallire nei momenti di crisi.