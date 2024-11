Come dimagrire in inverno: consigli per la remise en forme

Per dimagrire in inverno, le pietanze calde come minestre e zuppe bruciano le calorie impedendo di ingrassare.

L’inverno è il periodo dell’anno in cui, a causa di una vita maggiormente sedentaria, si tende a ingrassare maggiormente. Bisogna anche dire che le festività non aiutano ad affrontare questo percorso. Per buttare i chili in eccesso, dimagrire in inverno è un percorso fattibile con alcuni consigli qui forniti per tornare in forma.

Come dimagrire in inverno

L’arrivo della bella stagione quale estate o primavera porta ad avere voglia di rimettersi in forma e quindi di dedicare tempo all’attività fisica. Nella stagione invernale riuscire a perdere peso potrebbe non essere così semplice, ma sicuramente dimagrire in inverno non è da considerarsi impossibile anche perché ci sono alimenti che favoriscono questo processo.

L’abbassamento dei gradi e delle temperature rigide può comportare sicuramente dei problemi se si comincia questo percorso. Nei periodi tra novembre e marzo si tende a mangiare di più ma anche a muoversi di meno per cui le cellule adipose cominciano a formarsi sulle cosce, nei fianchi e nel girovita causando chili in eccesso.

In questo periodo, considerando che la sera si sta spesso in casa, si tende ad avere voglia di cibi maggiormente dolci, ricchi di grassi e di carboidrati che sono nemici della remise en forme. Per dimagrire in inverno bisogna, innanzitutto, cominciare a cambiare le proprie abitudini a tavola insieme a un po’ di esercizio fisico.

Non è necessario uscire o iscriversi in palestra, ma anche a casa è possibile allenarsi con tapis roulant, cyclette, ma anche dei video tutorial che aiutano a mantenersi in forma. Le pause dal lavoro o dalle faccende domestiche sono una buona occasione per camminare o correre e dedicarsi all’attività fisica.

Come dimagrire in inverno: cosa mangiare

Per riuscire in questo percorso dietetico ci sono dei semplici trucchi da mettere in atto che permettono di dimagrire in inverno che aiutano a contrastare e combattere i grassi di troppo. Seguendo alcuni accorgimenti si riesce a combattere la sensazione di fame che può essere tipica e comune in questo periodo.

Sebbene sia un ortaggio tipicamente autunnale, la zucca si può anche consumare in inverno anche perché è un piatto molto versatile ricco di betacarotene e poi ha poche calorie. Sono diversi poi i piatti come zuppe e minestre da preparare a base di questo alimento. Le pere sono un frutto che non può mancare in quanto aumenta il senso di sazietà.

Per dimagrire in inverno poi gli immancabili spuntini di metà mattina o della merenda non devono essere a base di dolci ma di sostanze ricche di proteine che aiutano a bruciare calorie. Quindi, sono ottimi lo yogurt greco, l’avena, ecc. da abbinare a dei carboidrati magari per il pasto del pranzo o della cena.

Al posto dei dolci è poi raccomandata la frutta secca come noci e nocciole che aiutano a spezzare la fame ma anche a mantenere la linea evitando di abbuffarsi di cibi ricchi di zuccheri. Non bisogna poi dimenticare i piatti caldi per riscaldarsi dalle temperature rigide, quindi zuppe, ma anche minestre sono l’ideale.

Come dimagrire in inverno: integratore naturale

