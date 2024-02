Dieta depurante: come dimagrire in vista dell'estate

Nella dieta depurante per l'estate ci sono alimenti e bevande che non possono mancare per depurarsi e dimagrire.

Il periodo invernale porta con sé poca voglia e pochi stimoli, a causa anche del tempo e del freddo. Per questa ragione si accumulano tantissime tossine e residui che si possono eliminare con una dieta depurante che va a lavorare sul fegato, i reni e l’intestino in modo da drenare e quindi asciugare il fisico. Proviamo a capire come poter fare per ottenere risultati in vista della stagione estiva

Dieta depurante

Lo stile di vita sedentario e poco dinamico che contraddistingue il periodo invernale sicuramente non aiuta ai fini di un fisico in forma. Il corpo ha bisogno di stimoli e quindi di essere rigenerato. Il modo migliore è seguire una dieta depurante che possa aiutare a tale scopo per ottenere importanti risultati.

Rimettersi in forma soprattutto in vista della stagione estiva aiuta sicuramente e per farlo bene è necessario allontanare ed eliminare le scorie, le tossine e tutti quei residui che si sono accumulati in questo periodo. Espellere le tossine non permette solo di eliminare i chili in eccesso ma ha ulteriori effetti benefici.

Seguire una dieta detox significa anche e soprattutto mantenere non solo un fisico asciutto, ma va a migliorare sulla pelle che risulta essere molto più luminosa e splendente. Per questa ragione è molto importante assumere dei nutrienti delle sostanze che aiutino a depurarsi e denari liquidi.

A tale scopo, è molto importante effettuare delle scelte che siano ben precise e Mirate. Consumare quindi soltanto degli alimenti che siano ricchi di antiossidanti oltre a idratare l’organismo in modo da facilitare la diuresi e quindi sgonfiare.

Dieta depurante: programma

La dieta depurante ha l’obiettivo e il compito di depurare, quindi di eliminare tutte quelle tossine che possono essere dannose per l’organismo. Per questa ragione, è un tipo di regime alimentare che non va protratto per troppo tempo, massimo tre o quattro giorni e non di più.

Essendo poi un regime particolarmente ipocalorico, aiuta a dimagrire, quindi a perdere peso, ma anche a recuperare le energie perse e migliorare il tratto digestivo. Come al solito, è sempre bene rivolgersi a un esperto in modo da capire quali sono gli elementi maggiormente adatti al proprio stile di vita.

Nella dieta depurante bisogna seguire un programma che porta a consumare almeno due litri d’acqua per favorire il drenaggio dei liquidi e tantissima frutta e verdura che non abbiano tanti zuccheri e possibilmente di stagione. L’avocado, il pompelmo, la rucola, gli spinaci, sono solo alcuni degli alimenti da introdurre nel proprio regime alimentare depurante e disintossicante.

Un esempio di menù di questo tipo di programma alimentare potrebbe essere il seguente:

Colazione: yogurt greco con della frutta

Spuntino di metà mattina e pomeriggio: noci o frutta secca

Pranzo: quinoa e verdure

Cena: insalata mista e zuppa di cavolo.

Dieta depurante: migliore integratore

Ai benefici e risultati che si possono ottenere seguendo la dieta dipurante è possibile associare un integratore, considerato dai massimi esperti e consumatore il migliore che ci possa essere per diminuire i chili in eccesso. Un integratore come Spirulina Ultra è particolarmente adatto anche perché partecipa al processo di depurazione e detox dell’organismo.

Una formula del tutto naturale, di origine italiana che ha ottenuto il placet anche dal Ministero della Salute in quanto considerata particolarmente efficacia e valida ai fini del dimagrimento. Questo tipo di prodotto aiuta a eliminare e bruciare le calorie in eccesso, lavora sul metabolismo velocizzandolo permettendo così di ridurre i chili in eccesso e ha funzione detox per il fegato, i reni e l’organismo in generale. Inoltre aiuta a non abbuffarsi troppo ai pasti in modo da ridurre il senso di fame.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula del tutto naturale, come già detto in quanto ricca di due componenti che non causano danni all’organismo. Come si intuisce dal nome, uno degli ingredienti fondamentali è sicuramente l’alga spirulina che combatte le adiposità localizzate nei punti critici e la gymnema che invece supporta il metabolismo lipidico e dei grassi aiutando a diminuire l’appetito.

Sono sufficienti soltanto due compresse da ingerire con un bicchiere d’acqua poco prima dei pasti principali.

Per quanto riguarda l’ordine di questo tipo di integratore bisogna che il consumatore si colleghi al sito ufficiale del prodotto poiché è l’unico modo per avere questa formula esclusiva e originale. Il consumatore compila il modulo con i propri dati usufruendo così della promozione di quattro confezioni di spirulina ultrà al prezzo di 49,99€ invece di 200 con il pagamento accessibile tramite PayPal, carta di credito e contanti.

