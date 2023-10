Come Google usa l'AI per un futuro più sostenibile

Milano, 10 ott. (askanews) – Come la tecnologia, e quanto, può contribuire a rendere il futuro più sostenibile? Aziende come Google hanno avviato una serie di progetti negli anni per fare in modo che dati, cloud e intelligenza artificiale aiutino persone e città a fare scelte più green.

A partire dai trasporti con “Green light”, che grazie all’AI aiuta chi organizza il traffico urbano a ottimizzare i semafori per migliorare il flusso di veicoli e ridurre le emissioni.

Secondo i primi dati del progetto, attivo per ora in 12 città al mondo, l’arresto dei veicoli si riduce fino al 30%, le emissioni fino al 10%.

Su Google compariranno anche sempre più suggerimenti per percorsi a basso consumo di carburante: l’AI consiglia strade con meno salite, meno traffico. Secondo Google dal 2021 si stima che abbia contribuito a evitare più di 2,4 milioni di tonnellate metriche di emissioni di CO2.