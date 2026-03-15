Come la guerra e la politica stanno rimodellando gli insediamenti in Cisgiordania

L'articolo ricostruisce come decisioni governative, guerre e mobilitazioni abbiano favorito l'espansione degli insediamenti e inciso sulla vita dei palestinesi

La Cisgiordania è al centro di una trasformazione rapida e profonda che combina scelte politiche, mutamenti militari e pressioni di territorio. Da una parte ci sono le approvazioni ufficiali e la costruzione di nuovi insediamenti; dall’altra, si registra un’escalation di violenza dei coloni e una serie di azioni amministrative che ridefiniscono diritti fondiari e accesso alle terre. Questo scenario non è solo il frutto di pratiche locali: le decisioni prese nei ministeri e le politiche dello Stato stanno producendo un effetto di sistematizzazione che altera la geografia sociale della regione.

Per comprendere l’entità del fenomeno è utile guardare a tre piani interconnessi: le approvazioni e i meccanismi legali che favoriscono l’espansione, la natura e la frequenza della violenza settaria, e il ruolo delle istituzioni civili e militari nella gestione quotidiana dei territori occupati. Analisti e attivisti sottolineano come, nell’insieme, queste tendenze stiano rendendo sempre più difficile l’ipotesi di una soluzione a due stati, con conseguenze umanitarie e politiche profonde.

L’accelerazione degli insediamenti: numeri e strumenti

Negli ultimi anni il ritmo di avanzamento degli insediamenti è salito con forza: il governo insediatosi nel dicembre 2026 ha approvato molte nuove iniziative, con quasi settanta insediamenti autorizzati tra il 2026 e il 2026 e una crescita massiccia di outpost non ufficiali. Queste realtà, pur nate spesso come nuclei ridotti, ricevono presto infrastrutture e supporto economico, tanto che associazioni e istituzioni segnalano un coinvolgimento diretto di organismi statali e del World Zionist Organization nella costruzione di strade, elettricità e servizi.

La battaglia per l’Area C e le registrazioni dei terreni

Un elemento decisivo è la strategia sull’Area C, la porzione della Cisgiordania sotto pieno controllo amministrativo israeliano secondo gli accordi di Oslo. Qui le autorizzazioni edilizie per i palestinesi sono concesse in misura minima (circa il 98% delle richieste respinte), mentre lo Stato rilancia processi amministrativi — come la riattivazione della registrazione dei titoli fondiari sospesa dal 1968 — che spostano l’onere della prova verso i proprietari palestinesi e rendono vulnerabili vaste superfici di terreno. Secondo osservatori, queste mosse rendono possibile l’appropriazione di fino al 60% dell’Area C.

Violenza, impunità e integrazione tra coloni e forze armate

La dinamica della violenza è cambiata quantitativamente e qualitativamente. Le rilevazioni internazionali mostrano un’impennata degli episodi attribuiti a coloni: da centinaia all’anno si è passati a migliaia, con picchi documentati come 117 incidenti registrati nel 2006, oltre 300 nel 2018, più di 800 nel 2026 e 1.828 nel 2026. Questa escalation alimenta spostamenti forzati, intimidazioni e la perdita di mezzi di sussistenza per comunità pastorali e agricole palestinesi. Le conseguenze sono diffuse: case demolite, terreni inaccessibili e una crescente percezione di impunità per gli autori.

La transizione dei ruoli militari

Un fenomeno significativo è la progressiva sovrapposizione tra popolazioni di coloni e unità di riserva: molti residenti degli outpost sono stati integrati in battaglioni di difesa regionale, e si registra la mobilitazione di oltre 5.500 elementi legati a questi contesti. Dove prima la prassi prevedeva che i soldati proteggessero i civili, spesso lasciando alla polizia i compiti di ordine pubblico, oggi si osservano episodi in cui le linee di demarcazione si attenuano e individui in uniforme partecipano o tollerano aggressioni contro palestinesi, con riflessi evidenti sulla libertà di movimento e sulla sicurezza quotidiana delle comunità locali.

Ruolo istituzionale e scenari politici

Parallelamente all’azione sul campo, lo Stato ha rafforzato strumenti civili per governare la Cisgiordania: la creazione o l’empowerment della Settlements Administration nel Ministero della Difesa, sotto il controllo politico del Ministro delle Finanze, ha trasferito competenze civili tradizionalmente gestite dall’esercito a organi amministrativi che promuovono l’insediamento. Questa trasformazione è vista da osservatori come un passo verso una annessione de facto, perché estende l’autorità civile israeliana su ampie aree e normalizza l’espansione degli insediamenti.

Le ricadute politiche sono complesse: la guerra di Gaza, gli scambi con Hezbollah e le tensioni con l’Iran hanno modificato il quadro nazionale e internazionale, influenzando anche la popolarità di leader come Benjamin Netanyahu e favorendo nuove forze politiche sia in favore sia contro le scelte attuali. A livello diplomatico, alcune amministrazioni estere hanno fatto gesti che complicano ulteriormente la situazione, mentre le organizzazioni per i diritti denunciano il rischio di cancellare le basi per una soluzione negoziata.

In conclusione, la combinazione di strategie legali, politiche di terra, aumento della violenza e trasformazioni istituzionali sta producendo una metamorfosi del controllo territoriale in Cisgiordania. Se l’obiettivo dichiarato da alcune correnti è consolidare una presenza permanente, l’effetto pratico è la riduzione delle prospettive per una convivenza basata su confini condivisi e sul riconoscimento reciproco, con impatti umanitari che richiedono attenzione e monitoraggio continuo.