Un evento che segna la memoria collettiva

Ogni anno, il 19 marzo segna una data cruciale nella memoria collettiva italiana, in particolare per i gruppi di estrema destra. La commemorazione della strage di Acca Larenzia, avvenuta nel 1978, attira centinaia di militanti, tra cui membri di CasaPound, che si radunano per onorare la memoria di Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, uccisi in un agguato. Questo evento non è solo un momento di ricordo, ma anche un simbolo delle tensioni politiche che continuano a persistere nel paese.

La commemorazione e le sue implicazioni

Il raduno si svolge davanti alla sezione di Acca Larenzia, dove i partecipanti ripetono il nome delle vittime, accompagnato da un saluto romano. Questo gesto, carico di significato, riaccende le polemiche e le divisioni tra le diverse fazioni politiche. A pochi passi, sull’Appia Nuova, si svolge un contro-presidio antifascista, organizzato da gruppi autonomi e studenti, che si oppongono a questa celebrazione. La presenza di entrambi i gruppi evidenzia la persistente frattura sociale e politica in Italia, dove il passato continua a influenzare il presente.

Il contesto storico della strage

La strage di Acca Larenzia rappresenta un capitolo oscuro della storia italiana, segnato da violenza e scontri tra diverse ideologie. L’episodio ha avuto luogo in un periodo di grande instabilità politica, caratterizzato da tensioni tra le forze di destra e quelle di sinistra. La commemorazione annuale non è solo un tributo ai morti, ma anche un richiamo alla necessità di riflessione su come il passato continui a influenzare le dinamiche sociali e politiche contemporanee. È fondamentale che la società italiana affronti queste memorie con un approccio critico, per evitare che simili eventi possano ripetersi in futuro.