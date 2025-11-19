Commercio estero: De Monte (Fi), 'a stati generali focus importante su Europa e India'

Commercio estero: De Monte (Fi), 'a stati generali focus importante su E...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “È importante sentire la voce delle imprese ma anche la risposta che viene data sulle varie tematiche, anche di quelle di cui si parla di meno”. Così la deputata Isabella De Monte durante la conferenza di presentazione degli Stati Generali del Commercio Estero di Forza Italia che si terranno sabato 22 a Torino.

“Per le politiche europee – prosegue – sul commercio internazionale si è intrapresa un’azione a tutto campo di Forza Italia e del ministro esteri Tajani. La presenza di Maros Sefcovic, commissario europeo al Commercio Internazionale, dimostra quanto sia importante l’export europeo. Si parlerà in particolare dell’accordo con l’India che speriamo prenda il via verso la fine dell’anno. C’è una perfetta attività coordinata a livello nazionale ed europeo, così tanto importante per supportare le imprese”, conclude.