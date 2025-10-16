Home > Flash news >   ComoLake, don Ciucci: "Futuro è di chi avrà la capa...

  ComoLake, don Ciucci: "Futuro è di chi avrà la capacità di costruire tavoli transdisciplinari"

default featured image 3 1200x900

Milano, 16 ott. (Adnkronos) - "Non credo che le stem siano le scienze del futuro. Il futuro sarà in chi avrà la capacità di costruire tavoli transdisciplinari che sanno mettere assieme saperi diversi". Lo ha detto oggi don Andrea Ciucci, segretario della Pontificia Acc...

di Pubblicato il

Milano, 16 ott. (Adnkronos) – "Non credo che le stem siano le scienze del futuro. Il futuro sarà in chi avrà la capacità di costruire tavoli transdisciplinari che sanno mettere assieme saperi diversi". Lo ha detto oggi don Andrea Ciucci, segretario della Pontificia Accademia per la vita, intervenuto al Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio.