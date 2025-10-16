Home > Flash news > Comolake, Moricca (PagoPa): "50% popolazione adulta italiana usa app Io&...

Comolake, Moricca (PagoPa): "50% popolazione adulta italiana usa app Io"

Milano, 16 ott.(Adnkronos) – "Il 50% della popolazione adulta italiana usa l'app Io". Così Alessandro Moricca, amministratore unico di PagoPA, nel corso di Comolake. "A un anno dal lancio stiamo già lavorando alle prossime evoluzioni", afferma.