Con riferimento alle controversie tra Fedez, Niky Savage e Tony Effe, i Pinguini Tattici Nucleari hanno espresso la loro opinione.

Famosi personaggi come Guè Pequeno, Emma Marrone, Boro, Pyrex, Belen Rodriguez e Taylor Mega hanno preso parte, in diversi modi, al litigio tra Fedez, Niky Savage e Tony Effe. A questi nomi si è recentemente unito quello dei Pinguini Tattici Nucleari, noti autori di Rubami la Notte. Dopo la pubblicazione del dissing di Fedez, hanno pubblicato su Instagram Stories: “In un mondo di dissing e beef, siate noi”.

La risposta dei Pinguini Tattici Nucleari, che hanno appena rilasciato un nuovo singolo, Romantico Ma Muori, è stata particolarmente apprezzata dai fan e dai social media in generale. Hanno ricevuto migliaia di commenti positivi e ironici per la loro pacata risposta.

“Romantico ma muori, bel contrasto… “Ma muori” è un’espressione comune nella mia zona, utilizzata per rispondere a situazioni troppo romantiche.” – riporta il Corriere della Sera. Può sembrare un po’ ruvido a chi non è familiare con l’espressione, ma spero possano comprenderne il senso.

E chi sono i protagonisti della canzone, che si svegliano in mezzo a un mare di cuori infranti e un futuro incerto? Sono due ragazzi che ho notato mentre passeggiavano con un cane. Una volta li avremmo chiamati punkabbestia, mentre ero seduto al bar fuori dal mio studio di registrazione a Ripamonti, Milano. Sembravano perfettamente felici e mi hanno ricordato una scena di un film dove il protagonista siede su una panchina e si inventa le storie delle persone che passano.

Rubiamo anche da esperienze reali? La mia vita è monotona, tra viaggi in auto e meeting tecnici, quindi mi dedico all’ascolto altrui. Durante un viaggio in treno, ho composto una canzone, ancora non pubblicata, ispirandomi a una disputa di una coppia. Un’altra ispirazione proviene dalle difficoltà di mia cugina.