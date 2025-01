Condanna definitiva per Gilberto Cavallini nella strage di Bologna

La sentenza della Cassazione

La condanna all’ergastolo per Gilberto Cavallini, uno dei principali responsabili della strage di Bologna, è ora definitiva. La Prima sezione della Cassazione ha confermato le pene già inflitte nei precedenti gradi di giudizio, accogliendo l’impianto accusatorio della Procura generale. Questo tragico evento, avvenuto il , ha causato la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200, segnando profondamente la storia italiana.

Il ruolo di Cavallini nella strage

Secondo l’accusa, Cavallini ha avuto un ruolo cruciale nella preparazione dell’attentato. La Procura ha dimostrato che il 72enne, attualmente in semilibertà a Terni, ha fornito supporto logistico ai membri della banda, ospitandoli nella sua casa a Villorba di Treviso nei giorni precedenti alla strage. La requisitoria ha evidenziato come Cavallini abbia messo a disposizione un’auto utilizzata per raggiungere la stazione di Bologna, oltre a fornire alloggio ai condannati Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini.

Le reazioni alla sentenza

La decisione della Cassazione ha suscitato forti emozioni tra i familiari delle vittime, molti dei quali erano presenti in aula. L’avvocato Andrea Speranzoni, legale dei parenti, ha commentato l’importanza di questo esito giudiziario, sottolineando che l’accusa di concorso in strage per Cavallini è ora definitiva. La strage di Bologna non è stata solo un atto di terrorismo, ma ha anche messo in luce le connessioni tra gruppi di estrema destra e servizi segreti deviati, evidenziando un contesto politico complesso e inquietante.

Il contesto storico e politico

La strage di Bologna è stata uno dei più gravi attentati del dopoguerra italiano, e la sua ricostruzione ha rivelato un intricato intreccio di relazioni tra gruppi estremisti e istituzioni. Cavallini, insieme agli ex membri dei Nar già condannati, è ritenuto responsabile di un attacco che mirava a destabilizzare l’assetto democratico del Paese. La requisitoria ha anche sottolineato la contiguità di Cavallini con ambienti massonici e servizi deviati, suggerendo che la strage fosse parte di un piano più ampio per minare la stabilità dello Stato italiano.