Maltempo in arrivo: pioggia e rischio in Liguria, allerta arancione in Toscana e Friuli, situazioni critiche in Lombardia

Nei giorni a venire, il clima al Nord e al Centro si preannuncia grigio e piovoso, almeno fino a giovedì. In Liguria è stata emessa un’allerta rossa dalla protezione civile, che avverte di una situazione che potrebbe rivelarsi rischiosa. Allerta arancione è attiva in Toscana e Friuli Venezia Giulia. Situazioni di maltempo riguardano anche la Lombardia, con segnalazioni di allerta in aree come Varese e Bergamo.

Maltempo in Liguria

La protezione civile ha emesso un’allerta rossa per la Liguria, avvertendo di una situazione rischiosa.

Allerta arancione in Toscana e Friuli Venezia Giulia

In Toscana e Friuli Venezia Giulia è attiva un’allerta arancione a causa del maltempo.

Allerta in Lombardia

In Lombardia, sono state segnalate situazioni di allerta in aree come Varese e Bergamo.