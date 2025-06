Coni: Casellati, 'buon lavoro a Buonfiglio per incarico in fase decisiva...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Congratulazioni e buon lavoro a Luciano Buonfiglio per la sua elezione alla presidenza del Coni. Un incarico prestigioso, che arriva in una fase decisiva per il movimento sportivo italiano e con l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Sono certa che, con l’esperienza e la passione dimostrate nel corso della sua lunga carriera, saprà guidare il Comitato olimpico valorizzando le straordinarie capacità di atleti, tecnici e dirigenti del nostro Paese.” Lo afferma il ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati.