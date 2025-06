Coni: Fontana, 'congratulazioni a Buonfiglio, credere e investire nei giovani'

Roma, 26 giu (Adnkronos) - "Congratulazioni a Luciano Buonfiglio per l’elezione alla presidenza del Coni: avrà l'onore e la responsabilità di rappresentare l'Italia dello sport, che ha saputo affermare a livello internazionale la sua eccellenza, fatta di campioni c...

Roma, 26 giu (Adnkronos) – "Congratulazioni a Luciano Buonfiglio per l’elezione alla presidenza del Coni: avrà l'onore e la responsabilità di rappresentare l'Italia dello sport, che ha saputo affermare a livello internazionale la sua eccellenza, fatta di campioni che il mondo ci invidia. Al centro delle nuove sfide ci sarà quella olimpica, con l'appuntamento decisivo di Milano Cortina 2026".

Lo dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

"Alla base del successo ritengo che ci sia innanzitutto la capacità di credere e investire nei giovani, rimanendo sempre ancorati ai valori fondanti dello sport, che sono stimolo ed esempio per tutti. Un grazie a Giovanni Malagò per il lavoro svolto e un pensiero di stima per Luca Pancalli", aggiunge Fontana.