Conio nominata Sample Vendor nell’Hype Cycle Gartner (Blockchain)

Milano, 22 set. (askanews) – “Le criptovalute stanno entrando in una maturità molto più avanzata di prima, guidata da una adozione progressiva da parte delle banche e del sistema finanziario”. Lo ha spiegato Christian Miccoli, Co-founder e CEO di Conio. La società italiana nata nel 2015 per la compravendita e la custodia di Bitcoin, già scelta da Hype (Gruppo Banca Sella), Nexi Open Banking e Banca Generali per offrire la possibilità di acquistare, vendere e custodire la criptovaluta ai propri clienti, è stata nominata tra i Sample Vendor all’interno dell’Hype Cycle Gartner, entrando nella fase Slope of Enlightenment, per il settore Blockchain.

A valergli il riconoscimento, sono state le soluzioni sviluppate da Conio con brevetto registrato negli Usa, nell’ambito della custodia sicura di asset digitali: il sistema multi-firma 2 su 3 e il recupero chiavi basato su HSM. Un meccanismo grazie al quale vengono generate tre chiavi, di cui almeno due sono necessarie per autorizzare una transazione, in modo da avere un ulteriore livello di sicurezza. Conio è in possesso solo di una chiave, la seconda è in possesso del cliente, mentre la terza è custodita offline, suddivisa in più parti, distribuite su più dispositivi HSM (Hardware Security Modules), assegnati a loro volta ad operatori diversi.

Questo consente di proteggere la chiave da eventuali attacchi interni o esterni e di utilizzarla per recuperare i fondi nel caso in cui la prima o la seconda vengano smarrite o rubate.

Il servizio ha raggiunto lo status di “Slope of Enlightenment” del sistema Hype Cycle di Gartner: fase in cui una tecnologia viene recepita dal mercato come vantaggiosa per le imprese e vengono finanziati nuovi progetti in quell’ambito.

“Ci fa molto piacere, siamo una azienda italiana, il software è tutto sviluppato in Italia con sviluppatori italiani e il riconoscimento è globale”, “motivo di grandissimo orgoglio e soddisfazione a ci spingerà a fare sempre di più”, ha commentato Miccoli.

“Quando avremo l’euro digitale disponibile avremo bisogno di un posto dove metterlo e dove gestirlo, il posto e il modo di gestirlo sono i wallet io mi aspetto nei prossimi anni una forte competizione perchè i wallet diventeranno uno dei componenti fondamentali dell’offerta finanziaria”.

Hype Cycle è una metodologia, sviluppata da Gartner, per identificare le innovazioni maggiormente disruptive entro i prossimi 5-10 anni rappresentando graficamente la maturità, l’adozione e l’applicazione di specifiche tecnologie all’interno del proprio mercato di riferimento. Ogni anno, Gartner crea più di 90 Hype Cycle di vari settori per consentire ai clienti di monitorarne la maturità tecnologica e il potenziale futuro, identificando 5 fasi di sviluppo: Trigger, Peak of Inflated Expectations, Trough of Disillusionment, Slope of Enlightenment and Plateau of Productivity.

Questo riconoscimento viene a meno di 12 mesi dalla nomina di Conio tra i 5 Cool Vendor nel settore Banking, da parte della società di analisi e advisory americana.