Consulenze 'guidate', Gdf da E&Y e in Lombardia.

Indagini in corso su presunte irregolarità nelle procedure d'asta legate a contratti di consulenza finanziati con risorse europee presso Ernst&Young

Il Nucleo della polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano è attualmente impegnato in perquisizioni presso gli uffici di Ernst&Young situati a Milano, Roma e nella Regione Lombardia. Inoltre, stanno svolgendo attività di raccolta di documenti all’interno della Direzione Centrale Bilancio e Finanza dell’ente regionale.

Sospette irregolarità nelle procedure d’asta

Le indagini, affidate dalla Procura Europea di Milano, vertono su “sospette irregolarità nelle procedure d’asta” in relazione “a contratti di consulenza finanziati con risorse europee” attribuiti alla società di consulenza, che è un leader globale nei servizi di assistenza legale e fiscale sia per le imprese che per le amministrazioni pubbliche.