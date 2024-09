Conte, del M5s, afferma: "Fermare il processo evolutivo è contrario alla democrazia".

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, afferma che bloccare l'evoluzione del partito è antidemocratico. Dopo le controversie con Beppe Grillo, Conte sostiene l'importanza di dare voce ai cittadini per eludere le norme elitarie. Sottolinea l'impossibilità di fermare questo processo e vede qualsiasi tentativo di impedirlo come una deviazione antidemocratica. Afferma infine che non permetterà mai tale deviazione.

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha esplicitamente dichiarato che fermare l’evoluzione del partito è un atto antidemocratico. In seguito alle controverse discussioni con Beppe Grillo, Conte insiste sul dare una piattaforma di espressione ai cittadini, allo scopo di bypassare le norme elitarie. Ha sottolineato che non è assolutamente possibile frenare questo processo di “evoluzione” del Movimento 5 stelle. Ormai sempre più alienato da Grillo, il leader del partito ritiene che tentare di impedire questo cambiamento, attraverso l’ascolto e la decisione selettiva di ciò che deve essere modificato e ciò che non lo è, sia una deviazione antidemocratica. Infine, l’ex capo del governo ha affermato che non consentirà mai una tale deviazione.