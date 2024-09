Conte esprime appoggio a Orlando nella regione Liguria.

Regione Liguria, Conte esprime il suo supporto alla candidatura di Orlando

“Sono positivamente colpita dalle recenti affermazioni di M5S, questo rappresenta un notevole progresso”, queste le parole di Elly Schlein, intervenuta presso la manifestazione dell’Unità Marche, in seguito alla scelta fatta da Conte.

02 Set 2024 – 14:43

Andrea Orlando, candidato alla presidenza della Regione Liguria, ha ricevuto un entusiastico sostegno da parte del Movimento 5 Stelle, annunciato dal suo leader, Giuseppe Conte. “È nostro dovere dare ai liguri la chance di immaginare uno scenario futuro migliore, basato sulla trasparenza e l’etica pubblica. L’obiettivo è una politica regionale che operi nell’interesse di tutti i cittadini, non solo di pochi privilegiati”.

Conte ha inoltre ringraziato Luca Pirondini “per aver inizialmente accettato senza riserve la candidatura offertagli da M5S, dimostrando un atteggiamento responsabile nel servire la coalizione che cercava la figura di massima condivisione”.

“Oggi, lavorare per il bene della Liguria significa convergere verso il profilo più unitario e non tirarci indietro, ma metterci a disposizione delle persone. Vinceremo insieme questa importante sfida”, ha ribadito Conte.

In seguito all’annuncio di Conte, Elly Schlein ha espresso il suo entusiasmo presso la festa dell’Unità Marche, lodando l’iniziativa del Movimento 5 stelle come un progresso significativo. L’attuale segretaria del Pd ha proseguito sottolineando l’importanza dello scambio continuo con altre entità politiche nella speranza di creare una coalizione potente e trionfante per la Liguria. Ha inoltre ricordato come questa strategia sia stata applicata con successo per l’Emilia Romagna, sostenendo la candidatura di Michele De Pascale, e per l’Umbria, per la quale è stata proposta la candidatura dell’attuale sindaca di Assisi, Stefania Proietti. Schlein ha infine rimarcato come la loro missione sia quella di lavorare capillarmente in ogni territorio per offrire proposte attrattive per tutti gli abitanti, sia uomini che donne.

