Quindicesimo anniversario del Movimento Cinque Stelle: Un augurio sincero a tutti i sostenitori, vecchi e nuovi, che hanno lottato per le nostre cause e continuano a farlo. Il Movimento rimane giovane, pioniero e in costante reinvenzione. Il nostro processo costituente è un esperimento unico di democrazia diretta. Il Movimento è più necessario che mai per il cambiamento del nostro Paese

Oggi si celebra il quindicesimo anniversario del Movimento Cinque Stelle. Un sincero augurio va a ciascuno di voi, a chi ci ha sempre supportato, a chi è rimasto al nostro fianco e a chi si è unito di recente. Anche quest’estate, molti hanno dato il massimo per le nostre cause, lottando per raccogliere firme contro l’autonomia differenziata e sostenendo il salario minimo. È tempo di festeggiare insieme, e credo che il modo migliore per farlo sia continuare a presentarci come pionieri. Il Movimento deve rimanere sempre giovane, dobbiamo costantemente reinventarci.

Riconoscimento del processo costituente

Riconosco anche l’importanza del nostro processo costituente, un’iniziativa unica in Europa, un esperimento di democrazia diretta senza precedenti. Senza il vostro impegno, non avremmo speranza di cambiamento per il nostro Paese, ed è per questo che il Movimento è più necessario che mai.

Queste parole sono di Giuseppe Conte, leader del M5S, in un video su Facebook.