Roma, 18 nov. – Alla COP29 di Baku Francesco Ventura, Consigliere OICE con delega all’ambiente, è intervenuto all’evento Città e Territori Riprogettare e Rigenerare i tessuti urbani nel terzo millennio.

“Ho espresso i nuovi standard progettuali per rispondere ai fenomeni estremi verificatisi nel nostro paese e non solo. Non è più possibile progettare senza considerare con attenzione il contesto in cui viviamo”, ha commentato Ventura.