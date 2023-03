Coppa del nonno e 1 Caffè onlus insieme per partnership solidale

Milano, 29 mar. (askanews) – In comune hanno il caffè. In un caso è l’ingrediente principe di un gelato che ha quasi 70 di storia, Coppa del nonno, e nell’altro è il valore di un piccolo gesto quotidiano come quello di bere un caffè appunto. Ora Froneri e 1 Caffè, la onlus fondata da Luca Argentero e Beniamino Savio, hanno unito le forze in una partnership solidale tesa a sostenere due realtà che si occupano di inclusione e assistenza: nello specifico, Portatori sani di sorrisi ODV con i progetti di turismo sociale accessibile “Dinamiko Village” e “Dinamiko Beach” e Villaggio SOS di Saronno – Cooperativa sociale Onlus con il servizio di sostegno pedagogico familiare “Case SOS”.

“Noi di 1 caffè è da una decina di anni che ci occupiamo di sostenere le piccole associazioni italiane e ogni tanto ci capita

nel nostro percorso settimanale di imbatterci in alcune aziende che hanno voglia di accompagnarci o ci utilizzano come

certificatori della bontà delle associazioni che vengono sostenute, quindi decidono di destinare loro un budget alle

associazioni e noi facciamo da tramite e da talent scout come è successo questa volta con Froneri Coppa del nonno”, ci ha

raccontato Luca Argentero. “Ci siamo uniti per sostenere due associazioni, Portatori sani di sorrisi e Villaggio Sos di Saronno, e veicoliamo un po’ di risorse a queste due associazioni attraverso una nostra tradizione italiana: per noi di 1 caffè il caffè che beviamo tutti i giorni, per Froneri Coppa del Nonno è un’altra tradizione italiana e insieme facciamo un po’ di bene – ha aggiunto – L’ispirazione del caffè sospeso a parte la bellissima tradizione napoletana è proprio per raccontare la quotidianità e l’abitudine a cui noi puntiamo. Fare del bene, donare un caffe, diventano davvero efficaci quando diventano una abitudine come bere un caffè”.

Poi però l’iniziale volontà di sostenere queste due piccole associazioni molto radicate sul territorio, una nel Leccese, a

Galatina, e l’altra a Saronno, è ulteriormente cresciuta e ha preso la forma di un crowdfunding dove, come ha detto l’ad di

Froneri Italia, Luca Regano, “come un lievito puntiamo a far crescere questo impegno e fare un po’ la differenza”. “Sul nostro

sito fino a data da destinarsi c’è la possibilità per il singolo utente di donare un caffè – ha spiegato Argentero – poi Froneri

Coppa del nonno raddoppieranno questa offerta, è un modo super efficace per fare solidarietà”