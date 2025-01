Coronavirus, cinque anni fa i primi casi in Cina: l'annivesario della pandemia

Sono passati esattamente cinque anni dal giorno in cui a Wuhan, in Cina, vennero confermati i primi casi di polmoniti sospette. L'aniversario della pandemia Covid

Era il 31 dicembre del 2019 quando, per la prima volta, la Cina forniva un report all’Oms riguardo ad alcuni casi di polmoniti sospette concentrate, all’epoca, nella zona della città di Wuhan. Da quel momento, il mondo non è più stato lo stesso. Nei mesi successivi, il Coronavirus, responsabile di quelle polmoniti, ha iniziato a circolare in tutti i Paesi, dando inizio alla pandemia da Covid.

31 dicembre 2019 – 31 dicembre 2024. Sono passati esattamente cinque anni dalla data che, convenzionalmente, è stato fissata come all’origine della pandemia da Coronavirus. Le autorità cinesi, infatti, quel girono di cinque anni fa fecero un rapporto all’Oms riguardo i casi di polmoniti a Wuhan, ma in quel momento nessuno avrebbe potuto immaginare le conseguenze che si sarebbero scatenate su tutto il mondo solo poche settimane più tardi. Come sappiamo, l’epidemia ci mise molto poco tempo a valicare i confini prima della città di Wuhan e poi della Cina stessa, coinvolgendo di fatto quasi ogni Stato del mondo e dando inizio all’emergenza sanitaria durata fino al 5 maggio del 2023, oltre tra anni più tardi.

Dopo la chiusura del mercato di Wuhan, avvenuta in data 1 gennaio 2020, la Cina ci mise ancora qualche giorno prima di dare inizio a quello che fu il primo lockdown, riferito sempre alla città da 11 milioni di abitanti. Passa meno di un mese e anche l’Italia deve inizare a fare i conti con la malattia che, nel frattempo, era stata rinominata Covid-19. Il 20 febbraio del 2020, infatti, viene scoperto il paziente 0 e da lì in avanti la vita, anche nel nostro Paese, non è stata più la stessa. Le tappe successive sono note: il primo lockdown nazionale dell’8 marzo e la chiusura durata circa due mesi, successivamente l’apertura parziale e il ritorno, seppur con mascherine ad una vita normale. La vera svolta avvenne qualche mese più tardi con lo sviluppo dei vaccini anti-Covid che permisero di abbandonare le precedenti restrizioni e poi posero fine alla pandemia.