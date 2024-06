Corruzione: Schlein, 'su Bari da TeleMeloni 5 servizi al giorno, e Toti?'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "L'ultima volta sono venuta qui, vi ho detto siate i nostri anticorpi per tenere lontano chiunque su avvicini al Pd con interessi sbagliati, deve trovare le porte sigillate". Così Elly Schlein a Bari. In quei giorni "TeleMeloni faceva 5 servizi a...

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – "L'ultima volta sono venuta qui, vi ho detto siate i nostri anticorpi per tenere lontano chiunque su avvicini al Pd con interessi sbagliati, deve trovare le porte sigillate". Così Elly Schlein a Bari. In quei giorni "TeleMeloni faceva 5 servizi al giorni quando le indagini non sfioravano nemmeno da vicini Decaro e Emiliano. Poi hanno arrestati Toti e i ministri di Meloni si sono messi a fare gli avvocati d'ufficio e Toti ancora non si è dimesso. Due mesi e due misure: che ipocrisia".