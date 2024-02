Cortei: Paita (Iv), 'verità per tutelare Forze Ordine'

Cortei: Paita (Iv), 'verità per tutelare Forze Ordine'

Roma, 29 feb. (Adnkronos) - “Le immagini sono chiare, dare una verità su questa vicenda significa tutelare la stragrande maggioranza delle Forze dell’Ordine che si batte per difendere i cittadini. Bisogna vedere le storture e punirle: girarci intorno non difende il buon nome delle...

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Le immagini sono chiare, dare una verità su questa vicenda significa tutelare la stragrande maggioranza delle Forze dell’Ordine che si batte per difendere i cittadini. Bisogna vedere le storture e punirle: girarci intorno non difende il buon nome delle Forze dell’Ordine. Non ci faremo schiacciare tra chi difende gli agenti e chi i manifestanti". Lo ha affermato Raffaella Paita, coordinatrice di Italia viva, intervenendo al Senato dopo l'informativa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.