Duro colpo inferto dalla Polizia alla malavita siciliana: le forze dell’ordine hanno condotto un blitz a Catania che ha portato alla cattura di 25 esponenti membri di Cosa nostra etnea.

Tra questi anche il capo reggente dell’organizzazione criminale.

Blitz antimafia a Catania: l’operazione della polizia e l’inchiesta Ombra

In attuazione delle disposizioni del Giudice per le Indagini preliminari (Gip) emanate in risposta alla richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, la polizia di Catania ha provveduto ad arrestare con un’operazione lampo 25 persone legate a vario titolo a Cosa Nostra.

Un intervento legato a doppio filo con l’inchiesta portata avanti proprio dalla Dda di Catania denominata “Ombra”.

In particolare, il blitz ha visto la partecipazione:

del Servizio Centrale Operativo;

della Squadra Mobile della Questura di Catania.

Si tratta di un’azione e di un’importante risposta delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità organizzata, a pochi giorni dall’anniversario della strage di Via D’Amelio.

Blitz antimafia a Catania: i reati ipotizzati

Gli arrestati sono accusati di diversi reati, tra i quali:

associazione mafiosa

estorsioni

traffico e spaccio di sostanze stupefacenti

usura

A questi si aggiungono la detenzione illecita di armi da sparo e il reato di lesioni personali aggravate dall’uso di armi da fuoco.

L’intervento odierno fa seguito a quello eseguito lo scorso giugno tra Ragusa e Catania, che aveva portato alla cattura e alla detenzione di 16 persone accusate di reati di tipo mafioso.