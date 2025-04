Se conoscete la smorfia napoletana e vi è mai capitato di sognare dei pesci rossi, vi sarete chiesti qual è il significato di questo sogno secondo il classico campano. Vediamo le possibilità in questo articolo, partendo con una breve spiegazione di cos’è una smorfia, per chi non dovesse saperlo.

La smorfia e la smorfia napoletana: una tradizione centenaria

La smorfia, in generale, è un testo (tendenzialmente sempre derivante da una tradizione orale) di interpretazione dei sogni a cui ad ogni parola o oggetto sognato viene associato un numero. Questo numero sarebbe il vostro numero fortunato, che potrete giocare al lotto o a qualsiasi altro gioco a numeri. Fra le varie smorfie italiane, quella più caratteristica e conosciuta è quella napoletana. Diventato un vero e proprio simbolo di Napoli, anche ad oggi rappresenta l’umorismo e la leggerezza della città. Ed infatti è stata mantenuta, venendo ampliata rispetto alla smorfia napoletana classica di ormai qualche secolo fa. Ma vediamo secondo la smorfia napoletana attuale cosa vuol dire sognare pesci rossi.

Origini della smorfia

La smorfia, o contenuti simili, hanno una storia millenaria. Ritroviamo già qualcosa di simile con il “Libro dei Sogni” di Artemidoro da Daldi ai tempi dell’antica Grecia. Questo libro interpretava i sogni come dei messaggi dalle divinità, un contatto con l’ultraterreno. Probabile è la derivazione della smorfia napoletana dalla tradizione greca: se infatti l’etimologia del termine non è certa, l’ipotesi più accreditata è che derivi da Morfeo, la divinità greca dei sogni. Ci sono addirittura delle teorie (meno accreditate) secondo cui la smorfia deriva dalla Cabala ebraica, che ha una tradizione di utilizzare i numeri per rivelare la verità della realtà apparente.

Nascita e sviluppo della smorfia napoletana

Ma passiamo alla smorfia napoletana vera e propria: sappiamo che si inizia a sviluppare in seguito alla nascita del gioco del Lotto a Genova nel XVI secolo e ai suoi 90 numeri. Il gioco infatti venne presto reso legale e diffuso in tutta italia, e l’originale smorfia napoletana conteneva proprio solo 90 numeri. Il gioco del Lotto e la smorfia napoletana sono quindi fortemente legati, e anche le evoluzioni più moderne continuano ad avere un legame con i numeri da giocare per tentare la sorte. Inoltre, la smorfia napoletana è diventata un vero e proprio simbolo di Napoli in tutta Italia, e dell’umorismo della capitale campana. Determinate espressioni vengono usate tutt’ora in modo scherzoso anche durante un’innocua Tombola natalizia come “77, le gambe delle donne” oppure “90, la morte“. Per chi non lo sapesse, queste derivano proprio dalla versione originale della smorfia. Ma andiamo a vedere il punto centrale di questo articolo: sognare pesci rossi secondo la smorfia.

Sognare pesci rossi: il significato per la smorfia in base alla modalità

Partiamo da un presupposto: ci sono diversi modi di sognare un pesce rosso. Potreste infatti sognare un singolo pesciolino rosso oppure un banco, sognarlo in un acquario, oppure persino sognarlo morto. La smorfia associa numeri e significati diversi ad ognuno di questi sogni, quindi vediamoli tutti:

Sognare tanti pesci rossi: il vostro sogno indica contentezza e delizia nella vostra vita, ed il numero associato è il 13 ;

il vostro sogno indica e nella vostra vita, ed il numero associato è il ; Sognare un pesciolino rosso: un pesciolino rosso è segno di fortuna , ed il numero associato è il 19 ;

un pesciolino rosso è segno di , ed il numero associato è il ; Sognare un acquario con dei pesci rossi: il numero associato è il 51 , ed il sogno ha un significato un po’ meno positivo. Sta infatti per una situazione oscillante e incerta nella vostra vita ;

il numero associato è il , ed il sogno ha un significato un po’ meno positivo. Sta infatti per una ; Sognare un pesce rosso morto: il numero associato è il 50, ma il significato è decisamente negativo. Potrebbe voler dire che sentite di avere un progetto irrealizzabile nella vostra vita attuale, un sogno destinato a rimanere nel cassetto.

Conclusione

Ricordando che la smorfia e la sua tradizione sono assolutamente giocose e non hanno la pretesa di riuscire veramente a prevedere il futuro, se avete l’abitudine o la curiosità di provare a giocare al lotto nulla vi impedisce di tentare la sorte seguendo le sue direttive. Ma mi raccomando, non prendetela a male se non si riesce: in fondo, è fortuna! E per onorare davvero la tradizione napoletana, così ricca di umorismo e comicità, il modo migliore è prendere tutto questo con leggerezza.