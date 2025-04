Vi è mai capitato di sognare dei fiori e chiedervi quale fosse il significato di tale sogno? Sappiate che non è assolutamente un’esperienza rara, e che anzi molti sognano spesso dei fiori. Data la loro connotazione, spesso il sogno è associato ad una sensazione di benessere e di bellezza, ma ci possono anche essere dei significati aggiuntivi. Vediamo quelli offerti dalla smorfia napoletana, “dizionario dei sogni” della tradizione campana ormai secolare.

Fiori e smorfia: tante possibilità

Ovviamente, sognare dei fiori non vuol dire sognare sempre gli stessi fiori, sempre nello stesso contesto. Si possono sognare diversi tipi di fiori o diversi modi in cui si interagisce con essi, e ognuna di queste possibilità ha un significato ed un numero legato ad esso specifico. In questo articolo, quindi, andremo a vedere alcune delle possibilità previste dalla smorfia napoletana attuale, che al contrario di quella tradizionale prende in considerazione tutte queste variabili.

Tipi di fiori sognati e il significato connesso

Vediamo qui una lista di possibili fiori e modalità in cui potremmo sognarli, e cosa vuol dire ognuno secondo la smorfia:

Sognare generici fiori: il significato generale è una rappresentazione della propria personalità , che quindi cambia di fiore in fiore in base al significato simbolico dei fiori. Potreste essere passionali se sognate una rosa , innocenti se sognate una margherita , fedeli se sognate una viola . In questo caso, il numero da giocare è il 13 ;

il significato generale è una rappresentazione della , che quindi cambia di fiore in fiore in base al significato simbolico dei fiori. Potreste essere se sognate una , se sognate una , se sognate una . In questo caso, il numero da giocare è il ; Sognare fiori appassiti: nonostante l’apparenza possibilmente negativa, in realtà secondo la smorfia questo sogno indica delle simpatie e amicizie sincere . Il numero correlato è il 75 ;

nonostante l’apparenza possibilmente negativa, in realtà secondo la smorfia questo sogno indica delle . Il numero correlato è il ; Sognare dei fiori ben curati: al contrario, qui il significato è possibilmente negativo: secondo la smorfia, potresti rovinarti con le tue mani . Il numero associato è 15 ;

al contrario, qui il significato è possibilmente negativo: secondo la smorfia, . Il numero associato è ; Sognare fiori sparsi in giro: il numero correlato è il 39 , ed il significato del sogno è che avete una particolare gentilezza e cordialità nei modi ;

il numero correlato è il , ed il significato del sogno è che avete una particolare ; Sognare fiori finti: secondo la smorfia questo sogno indica danni e ostacoli futuri , ed il numero da giocare in questo caso è il 51 ;

secondo la smorfia questo sogno indica , ed il numero da giocare in questo caso è il ; Sognare fiori freschi: il numero correlato è il 72 , ed il significato del sogno secondo la smorfia è che potrebbero presentarsi delle circostanze imprevedibili ;

il numero correlato è il , ed il significato del sogno secondo la smorfia è che potrebbero presentarsi delle ; Sognare fiori colorati: in questo caso, la smorfia riprende il significato associato a questa immagine dalla cabala. Questo è un segno che i vostri sentimenti sono corrisposti . Il numero correlato è il 22 ;

in questo caso, la smorfia riprende il significato associato a questa immagine dalla cabala. Questo è un segno che . Il numero correlato è il ; Sognare fiori rosa: nel caso specifico di fiori rosa, il significato del sogno è che ci sono delle notizie in arrivo . Il numero da giocare in questo caso è il 52 ;

nel caso specifico di fiori rosa, il significato del sogno è che ci sono delle . Il numero da giocare in questo caso è il ; Sognare fiori di verbena: nel caso di questa esperienza, il significato è che potrebbe essersi sviluppata o si potrebbe sviluppare una simpatia improvvisa con qualcuno . Il numero è il 69 ;

nel caso di questa esperienza, il significato è che potrebbe essersi sviluppata o si potrebbe sviluppare una . Il numero è il ; Sognare campanelle: nel caso in cui si sogni questo fiore in particolare, il significato è particolarmente positivo: vi aspetta una grande gioia . Il numero è l’ 1 ;

nel caso in cui si sogni questo fiore in particolare, il significato è particolarmente positivo: . Il numero è l’ ; Sognare una corona di fiori: il numero in questo caso è il 16 , ed il significato del sogno è che potreste avere una salute malferma ;

il numero in questo caso è il , ed il significato del sogno è che potreste avere una ; Sognare fiori bianchi: sognare fiori bianchi indica che vi trovate davanti a delle difficoltà superabili, ed il numero da giocare in questo caso è il 30.

Vari modi di interagire con i fiori: cosa significano

Oltre a sognare semplicemente dei fiori, può capitare spesso di sognare di interagire con essi, in un modo o nell’altro. Per ogni possibilità c’è un significato ed un numero diverso, quindi vediamone qui alcuni, segnalando che i possibili significati sono ancora di più.

Sognare di spargere fiori: il sogno sta a indicare che il vostro umore è mutevole , ed il numero correlato è il 5 ;

il sogno sta a indicare che il vostro , ed il numero correlato è il ; Sognare di offrire dei fiori a qualcuno: il sogno indica che il vostro futuro vi presenterà delle nuove possibilità , ed il numero da giocare in questo caso è il 32 ;

il sogno indica che il vostro futuro vi presenterà delle , ed il numero da giocare in questo caso è il ; Sognare di ricevere o acquistare fiori: in questo caso, il sogno indica che avete ricevuto o riceverete una gentilezza da qualcuno . Il numero associato è il 39 ;

in questo caso, il sogno indica che . Il numero associato è il ; Sognare di cogliere fiori: il numero associato è l’ 81 , ed il sogno sta ad indicare che potrebbero esserci dei guadagni inaspettati ;

il numero associato è l’ , ed il sogno sta ad indicare che ; Sognare di seminare dei fiori: seguendo sempre la tradizione della cabala che si incrocia con quella della smorfia, il significato è che c’è una relazione nascosta . Il numero da giocare è il 4 ;

seguendo sempre la tradizione della cabala che si incrocia con quella della smorfia, il significato è che c’è una . Il numero da giocare è il ; Sognare di coltivare dei fiori: il significato è che ci potrebbero essere dei rapporti che si sono rotti di recente o che si stanno rompendo , ed il numero da giocare è il 54 ;

il significato è che ci potrebbero essere dei , ed il numero da giocare è il ; Sognare di vendere fiori: un sogno dal connotato romantico, indica che state ricercando o offrendo un flirt interessante . Il numero associato è il 90 ;

un sogno dal connotato romantico, indica che . Il numero associato è il ; Sognare di annusare fiori: il sogno indica una vostra intransigenza esagerata. Il numero correlato è il 35.

Conclusioni

Ci sono molte altre modalità in cui è possibile sognare fiori, e quindi se la vostra casistica non rientra in quella riportata qui consigliamo di consultare direttamente la smorfia, trovabile tranquillamente con una ricerca online. E, se volete tentare la sorte, buona fortuna!