“Così parlò Lupo Blu” l’emozionante romanzo di Elisabetta Dami

Milano, 13 mag. (askanews) – Lupo blu è un personaggio speciale. Non è solo un lupo che vive un’avventura, è un individuo con tutte le sue emozioni ed è lui stesso un narratore, uno storyteller. Con queste parole Elisabetta Dami introduce “Così parlò Lupo Blu” il suo ultimo romanzo nato dal cuore.

“È un libro che racconta un’avventura senza tempo alla scoperta del vero senso della vita e che parla al cuore di tutti, piccoli e grandi, e ci ricorda l’importanza di tenere sempre viva la luce della speranza nel nostro cuore, soprattutto in momenti difficili come questo”.

Nato unico come ogni creatura, il Lupo blu vive una vita piena, di avventure, gioia, dolore, bellezza, paura in un viaggio entusiasmante e formativo.

“È la storia di questo viaggio circolare, nelle quattro direzioni del mondo, in quattro ambienti naturali ma soprattutto nelle quattro stagioni della vita perchè questo è ciò che tutti noi facciamo.

Elisabetta Dami per tutti è la mamma di Geronimo Stilton ma anche degli orsetti Billo e Billa, con gli animali ha un rapporto speciale.

“Perché gli animali sono straordinari, ispirano noi scrittori in un modo toccante perché sono la nostra voce migliore. Ci permettono, proprio perché sono così simili a noi ma anche così diversi, di immedesimarci nella loro voce. Si dice che gli animali siano i migliori amici dell’uomo, e così è; sono per noi uno specchio che riflette le nostre emozioni e ci ricorda l’importanza di essere autentici”.

Grandissima narratrice e viaggiatrice, Elisabetta Dami è stata adottata dal Clan del Lupo dei Cherokee, una grande tribù di nativi americani.

“I Cherokee mi adottarono, danno una grande importanza agli storyteller, ai narratori e agli scrittori come me, soprattutto quando scrivono storie per bambini, mi dissero che per lo hanno un valore sociale enorme perché aiutano i più giovani a formarsi ai valori fondamentali della vita”.

Capace come pochissimi di parlare ai più piccoli questa volta si rivolge a tutti.

“Questo libro ci ricorda l’importanza di una buona storia, tutti noi abbiamo bisogno di buone storie.

Una storia che è una lunga corsa nel vento, come dice Lupo Blu.