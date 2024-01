Covid: Bignami (Fdi), 'commissione inchiesta al via entro febbraio'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – "La commissione d'inchiesta Covid si farà, nonostante i rallentamenti. Confido che già per la fine di febbraio sia licenziata definitivamente così da poter partire. Piano pandemico? È una bozza, quindi può essere corretta e migliorata". Così Galeazzo Bignami (Fdi), viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai microfoni di Radio Giornale Radio.

L'attacco di Speranza nei miei confronti? "È la migliore medaglia al petto che possa mettermi perché è la dimostrazione che sono dalla parte del giusto e che la commissione d'inchiesta Covid deve essere svolta. Non capisco perché Speranza non veda di buon occhio una commissione in cui può rivendicare con orgoglio le scelte che ha fatto, che per lui sono state giuste".