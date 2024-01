Craxi: Ronzulli (Fi), 'rispetto e riconoscenza a statista e grande leader politico'

Roma, 19 gen (Adnkronos) - “Un grande statista, un leader politico di razza, coraggioso e tenace nelle sue battaglie. Nel giorno della commemorazione di Bettino Craxi, desidero unirmi al ricordo che sarà celebrato in occasione del ventiquattresimo anniversario della sua morte da Stefani...

Roma, 19 gen (Adnkronos) – “Un grande statista, un leader politico di razza, coraggioso e tenace nelle sue battaglie. Nel giorno della commemorazione di Bettino Craxi, desidero unirmi al ricordo che sarà celebrato in occasione del ventiquattresimo anniversario della sua morte da Stefania e dai suoi cari". Lo dice la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli.

"Dobbiamo rispetto e riconoscenza ad un leader che è stato protagonista della politica italiana del XX secolo, riferimento autentico di autorevolezza e riformismo. Il suo esempio è ancora oggi di grande attualità -prosegue Ronzulli-. Così come restano d’attualità alcune sue importanti sfide, come quella contro l’uso politico della giustizia, che purtroppo più di una volta ha condizionato l’attività delle istituzioni del nostro Paese e contro cui continueremo a batterci".

"E’ per questo che, con sincera partecipazione, rinnoviamo l’omaggio alla memoria di una figura di spicco della politica italiana, che per questo avrebbe meritato molto più rispetto negli ultimi anni della sua vita. Una pagina nera che dovrebbe far riflettere tutti noi”, conclude.