Episodio davvero incredibile, quasi da film horror, in Thailandia quando, poco prima della cremazione, una donna si è “risvegliata” nella bara. Ecco che cosa è successo.

Shock in Thailandia: donna, creduta morta, si sveglia nella bara prima della cremazione

Episodio incredibile in Thailandia. Chonthirot, 65 anni, stava per essere cremata quando, improvvisamente, ha cominciato a muovere le braccia e a lamentarsi all’interno della bara.

La donna, creduta morta, in realtà era appunto viva e vegeta. E’ successo nel tempio di Wat Rat Prakhong Tham, nella provincia di Nonthaburi, alla periferia di Bangkok. Il tutto è stato documentato da un video, già virale sui social.

Shock in Thailandia, donna, creduta morta, si sveglia nella bara prima della cremazione: “E’ un miracolo”

Come abbiamo visto, episodio davvero incredibile successo in Thailandia dove una donna di 65 anni, creduta morta dalla sua stessa famiglia, ha iniziato a muoversi e a lamentarsi all’interno della bara, poco prima di essere cremata. La 65enne era stata trasporta sul retro di un pick up, distesa in una bara bianca quando, improvvisamente, ha cominciato a muoversi, lasciando tutti senza parole. Secondo quanto riferito dal fratello, la donna era stata costretta a letto per due anni e, negli ultimi giorni, le sue condizioni erano peggiorate e aveva smesso di rispondere. Credendola appunto morta, lo stesso fratello aveva dato il consenso alla cremazione. Ma ecco le sue parole dopo il “risveglio” della sorella: “ero scioccato e felice allo stesso tempo, è un miracolo.”