Un interscambio in crescita

Negli ultimi anni, i rapporti commerciali tra Italia e Cina hanno mostrato segni di crescita significativa. Secondo recenti dati, l’interscambio commerciale è raddoppiato in sei anni, passando da 38 miliardi a 74 miliardi di euro nel 2022. Questo aumento, sebbene impressionante, è ancora al di sotto del potenziale massimo che i due paesi possono raggiungere. È evidente che ci sia una volontà condivisa di incrementare ulteriormente il flusso commerciale, con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio più favorevole nelle relazioni di importazione ed esportazione.

Investimenti cinesi in Italia

Un altro aspetto cruciale di questa relazione è rappresentato dagli investimenti cinesi in Italia. Nel 2023, questi investimenti hanno raggiunto i 15 miliardi di euro, evidenziando un interesse crescente da parte delle aziende cinesi nel mercato italiano. Il presidente Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza di incoraggiare ulteriormente gli investimenti cinesi, poiché anche questi sono ancora al di sotto del potenziale possibile. La cooperazione economica tra i due paesi non solo favorisce la crescita economica, ma crea anche opportunità per le imprese italiane di espandere la loro presenza in Cina.

Un dialogo politico costruttivo

La visita del presidente Mattarella a Pechino ha segnato un momento cruciale per le relazioni bilaterali. Durante l’incontro con il premier Li Qiang, è emersa una piena sintonia e convergenza di valutazioni, segno di una crescente volontà di collaborazione reciproca. Questo dialogo non si limita solo agli aspetti economici, ma si estende anche a questioni politiche e internazionali, come la promozione della pace e del multilateralismo. La presenza ravvicinata dei massimi vertici dei due paesi dimostra quanto sia fondamentale per l’Italia sviluppare ulteriormente i rapporti con la Cina.